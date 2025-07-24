Матвиенко заявила о необходимости суверенного ИИ для России

«Искусственный интеллект – направление, которое во многом будет способствовать технологическому лидерству России, и ни в коем случае мы не должны сдерживать его развитие. Очень важно, чтобы это был суверенный искусственный интеллект и суверенно законодательно регулировался», – сказала Матвиенко.