Матвиенко заявила о необходимости суверенного ИИ для России
России необходим собственный искусственный интеллект, при этом важно защититься от иностранного влияния в этой сфере, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, отвечая на вопрос «Ведомостей».
«Искусственный интеллект – направление, которое во многом будет способствовать технологическому лидерству России, и ни в коем случае мы не должны сдерживать его развитие. Очень важно, чтобы это был суверенный искусственный интеллект и суверенно законодательно регулировался», – сказала Матвиенко.
Проникновение зарубежного ИИ необходимо жестко регулировать, так как это равносильно вмешательству во внутренние дела независимого государства, считает председатель Совфеда.
В 2023 г. компания «Сбер» создала отечественную нейросеть Gigachat. Она способна понимать речь, анализировать тексты, решать математические задачи, помогать в написании кодов и создавать контент различного формата.
3 июня гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал, что Gigachat могут начать использовать в качестве ассистента для космонавтов на борту Международной космической станции (МКС). Развернуть систему планируют к осени.