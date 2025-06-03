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Нейросеть Gigachat может начать помогать космонавтам на МКС

Ведомости

Нейросеть «Сбера» Gigachat могут начать использовать в качестве ассистента для космонавтов на борту Международной космической станции (МКС). Развернуть систему планируют к осени. Об этом рассказал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов в ходе главной пленарной сессии «Цифровая независимость промышленной России» (ЦИПР).

«Попробуем к осени успеть и на следующем ЦИПР уже рассказать, как все прошло», – сказал он.

Президент – председатель правления Сбербанка Герман Греф говорил, что «Сбер» начинает масштабную программу по созданию и внедрению агентов искусственного интеллекта. «Важным этапом на этом пути стало обновление нашей нейросетевой модели Gigachat 2.0, которая по многим параметрам на русском языке превосходит показатели зарубежных моделей», – сказал он.

За два года Gigachat, по его словам, «помогла 17 млн пользователей по всему миру в решении своих рабочих и личных задач, а совокупное количество запросов к сервису уже превысило 500 млн».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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