Нейросеть Gigachat может начать помогать космонавтам на МКС
Нейросеть «Сбера» Gigachat могут начать использовать в качестве ассистента для космонавтов на борту Международной космической станции (МКС). Развернуть систему планируют к осени. Об этом рассказал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов в ходе главной пленарной сессии «Цифровая независимость промышленной России» (ЦИПР).
«Попробуем к осени успеть и на следующем ЦИПР уже рассказать, как все прошло», – сказал он.
Президент – председатель правления Сбербанка Герман Греф говорил, что «Сбер» начинает масштабную программу по созданию и внедрению агентов искусственного интеллекта. «Важным этапом на этом пути стало обновление нашей нейросетевой модели Gigachat 2.0, которая по многим параметрам на русском языке превосходит показатели зарубежных моделей», – сказал он.
За два года Gigachat, по его словам, «помогла 17 млн пользователей по всему миру в решении своих рабочих и личных задач, а совокупное количество запросов к сервису уже превысило 500 млн».