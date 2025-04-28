Чистая прибыль Сбербанка выросла на 9,7% с начала 2025 года
Прибыль на обыкновенную акцию (EPS) увеличилась на 9,9% г/г, составив 20,4 руб. Рентабельность капитала за первые три месяца текущего года составила 24,4%. Коэффициент достаточности капитала банковской группы Н20.0 вырос на 70 б. п. и составил 14% на конец марта 2025 г.
Количество розничных клиентов выросло на 200 000 человек и превысило 110 млн человек, число пользователей подписки «Сберпрайм» увеличилось на 300 000 и достигло 22,7 млн человек. Совокупные средства клиентов выросли на 1,5%, составив 45,3 трлн руб. В реальном выражении темп роста составил 2,9%.
Президент – председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что на фоне высоких процентных ставок в экономике и мер Банка России по охлаждению кредитования темп роста совокупного кредитного портфеля замедлился до 0,5% и составил 45,4 трлн руб. В номинальном выражении портфель снизился на 1%.
Банк начинает масштабную программу по созданию и внедрению ИИ-агентов. «Важным этапом на этом пути стало обновление нашей нейросетевой модели Gigachat 2.0, которая по многим параметрам на русском языке превосходит показатели зарубежных моделей», – сказал Греф, его слова привели на сайте банка.
За два года Gigachat, по его словам, «помогла 17 млн пользователей по всему миру в решении своих рабочих и личных задач, а совокупное количество запросов к сервису уже превысило 500 млн».
В феврале Сбербанк представил отчетность, согласно которой чистая прибыль по МСФО увеличилась на 4,8% до 1,58 трлн руб. в 2024 г. Количество розничных клиентов за 12 месяцев 2024 г. выросло на 1,4 млн человек с начала года до 109,9 млн человек, число активных корпоративных клиентов увеличилось за год более чем на 150 000 до 3,3 млн компаний.