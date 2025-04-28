Чистая прибыль Сбербанка выросла на 9,7% с начала 2025 года

В феврале Сбербанк представил отчетность, согласно которой чистая прибыль по МСФО увеличилась на 4,8% до 1,58 трлн руб. в 2024 г. ﻿﻿Количество розничных клиентов за 12 месяцев 2024 г. выросло на 1,4 млн человек с начала года до 109,9 млн человек, ﻿число активных корпоративных клиентов увеличилось за год более чем на 150 000 до 3,3 млн компаний.