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Чистая прибыль Сбербанка выросла на 9,7% с начала 2025 года

Ведомости

Сбербанк нарастил чистую прибыль по МСФО в I квартале 2025 г. на 9,7% до 436,1 млрд руб. Это следует из отчетности группы.

Прибыль на обыкновенную акцию (EPS) увеличилась на 9,9% г/г, составив 20,4 руб. Рентабельность капитала за первые три месяца текущего года составила 24,4%. Коэффициент достаточности капитала банковской группы Н20.0 вырос на 70 б. п. и составил 14% на конец марта 2025 г.

Количество розничных клиентов выросло на 200 000 человек и превысило 110 млн человек, число пользователей подписки «Сберпрайм» увеличилось на 300 000 и достигло 22,7 млн человек. Совокупные средства клиентов выросли на 1,5%, составив 45,3 трлн руб. В реальном выражении темп роста составил 2,9%.

Президент – председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что на фоне высоких процентных ставок в экономике и мер Банка России по охлаждению кредитования темп роста совокупного кредитного портфеля замедлился до 0,5% и составил 45,4 трлн руб. В номинальном выражении портфель снизился на 1%.

Банк начинает масштабную программу по созданию и внедрению ИИ-агентов. «Важным этапом на этом пути стало обновление нашей нейросетевой модели Gigachat 2.0, которая по многим параметрам на русском языке превосходит показатели зарубежных моделей», – сказал Греф, его слова привели на сайте банка.

За два года Gigachat, по его словам, «помогла 17 млн пользователей по всему миру в решении своих рабочих и личных задач, а совокупное количество запросов к сервису уже превысило 500 млн».

В феврале Сбербанк представил отчетность, согласно которой чистая прибыль по МСФО увеличилась на 4,8% до 1,58 трлн руб. в 2024 г. ﻿﻿Количество розничных клиентов за 12 месяцев 2024 г. выросло на 1,4 млн человек с начала года до 109,9 млн человек, ﻿число активных корпоративных клиентов увеличилось за год более чем на 150 000 до 3,3 млн компаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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