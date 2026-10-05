Власти Норвегии введут запрет на очки с ИИ в общественных местах
Власти Норвегии намерены ввести временный запрет на использование очков с искусственным интеллектом (ИИ) в ряде общественных мест. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте правительства страны.
«Я обеспокоен тем, что внедряется новая мощная технология, из-за которой люди рискуют быть сфотографированными <... >, не зная об этом», – заявил министр цифровизации и государственного управления Тургейр Микаэльсен.
Инициативу по запрету очков с ИИ в некоторых местах правительство планирует представить парламенту в ближайшее время. Ограничения могут коснуться парков и пляжей, музеев, торговых центров и парков развлечений, а также мест, где находятся дети.
В список также предлагается включить медицинские учреждения, бассейны, спортивные залы и другие объекты с раздевалками и душевыми. Отдельные ограничения могут действовать в образовательных учреждениях.