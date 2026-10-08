Россиянам предложили выбрать, какие населенные пункты получат мобильный интернет

6 октября «Ведомости» посчитали, что объем переданного и принятого интернет-трафика по мобильным сетям во II квартале по сравнению со II кварталом 2025 г. сократился на 6% и составил 12,1 млрд Гб. Снижение мобильного трафика продолжается второй квартал подряд. При этом на фоне снижения потребления сотового интернета выросло использование фиксированного WiFi. В I квартале показатель уменьшился еще ощутимее – на 7,8% год к году до 11,8 млрд Гб, при этом падение было зафиксировано в 78% регионов. Во II квартале объем потребления мобильного интернета сократился в 74% регионов.