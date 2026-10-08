Россиянам предложили выбрать, какие населенные пункты получат мобильный интернет
Минцифры проводит всероссийское голосование по выбору населенных пунктов, которые подключат к мобильному интернету. Голосование продлится до 8 ноября, следует из рассылки портала «Госуслуги».
В сообщении говорится, что выбрать можно село, поселок или деревню с численностью населения от 100 до 1000 человек в регионе постоянной регистрации. Проголосовать могут граждане России старше 18 лет, постоянно зарегистрированные в соответствующем регионе. Жители Москвы и Санкт-Петербурга в голосовании не участвуют.
Список населенных пунктов, которые подключат к мобильному интернету по итогам голосования, планируется опубликовать на «Госуслугах» в 2027 г.
6 октября «Ведомости» посчитали, что объем переданного и принятого интернет-трафика по мобильным сетям во II квартале по сравнению со II кварталом 2025 г. сократился на 6% и составил 12,1 млрд Гб. Снижение мобильного трафика продолжается второй квартал подряд. При этом на фоне снижения потребления сотового интернета выросло использование фиксированного WiFi. В I квартале показатель уменьшился еще ощутимее – на 7,8% год к году до 11,8 млрд Гб, при этом падение было зафиксировано в 78% регионов. Во II квартале объем потребления мобильного интернета сократился в 74% регионов.
25 сентября правительство расширило перечень населенных пунктов для подключения к интернету и мобильной связи. В них дополнительно войдут более 60 сел, хуторов и деревень в Белгородской и Курской областях. 21 августа кабмин добавил семь населенных пунктов в Ненецком автономном округе в перечень территорий для подключения к высокоскоростному интернету за счет резерва универсального обслуживания, формируемого из отчислений телеком-операторов.