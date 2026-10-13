Песков: правительство обсуждает последствия атак на «Яндекс»
В правительстве РФ обсуждают ситуацию со сбоем в работе «Яндекса», однако говорить о финансовых потерях пользователей и возможных компенсациях пока преждевременно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока преждевременно говорить о финансовых потерях. Вы знаете, что компания сильная, мощная, да, она столкнулась сейчас с трудностями. И, конечно же, эта тема обсуждается в правительстве», – ответил Песков.
Он также отметил, что «Яндекс» предпринимает экстренные меры для ликвидации последствий нападения.
8 и 9 октября беспилотники атаковали дата-центры «Яндекса» в Сасове и Калуге. После этого компания договорилась с Selectel, К2Cloud и VK Cloud об ускоренном переносе инфраструктуры пострадавших клиентов на площадки других провайдеров.
11 октября после атаки на дата-центр во Владимире его работу полностью остановили. В Yandex Cloud сообщили о переходе платформы в аварийный режим и рекомендовали клиентам использовать альтернативные способы восстановления ресурсов.