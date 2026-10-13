Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
OZON3 484,5+5,08%CNY Бирж.12,564+0,41%IMOEX2 426,53+1,37%RTSI911,45+1,42%RGBI111,24+0,23%RGBITR766,35+0,25%
Главная / Технологии /

Песков: правительство обсуждает последствия атак на «Яндекс»

Татьяна Мозолевская
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В правительстве РФ обсуждают ситуацию со сбоем в работе «Яндекса», однако говорить о финансовых потерях пользователей и возможных компенсациях пока преждевременно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока преждевременно говорить о финансовых потерях. Вы знаете, что компания сильная, мощная, да, она столкнулась сейчас с трудностями. И, конечно же, эта тема обсуждается в правительстве», – ответил Песков.

Он также отметил, что «Яндекс» предпринимает экстренные меры для ликвидации последствий нападения.

8 и 9 октября беспилотники атаковали дата-центры «Яндекса» в Сасове и Калуге. После этого компания договорилась с Selectel, К2Cloud и VK Cloud об ускоренном переносе инфраструктуры пострадавших клиентов на площадки других провайдеров.

11 октября после атаки на дата-центр во Владимире его работу полностью остановили. В Yandex Cloud сообщили о переходе платформы в аварийный режим и рекомендовали клиентам использовать альтернативные способы восстановления ресурсов.

Читайте также:«Яндекс» отменил плату за Yandex Cloud и «Яндекс 360» на фоне сбоя
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь