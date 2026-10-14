Пользователи сообщили о массовых сбоях в работе сервисов Рунета

В пресс-службе Mail.ru заявили «Ведомостям», что все их сервисы работают в штатном режиме. Точка Банк. В «Точке банке» «Ведомостям» сообщили, что сайт, интернет-банк и мобильное приложение работают в штатном режиме. «Все сервисы доступны клиентам», – отметили там. В VK также сообщили, что их сервисы работают в штатном режиме.