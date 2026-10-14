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Пользователи сообщили о массовых сбоях в работе сервисов Рунета

Анна Виноградова
Unsplash
Unsplash

Российские пользователи пожаловались на массовые сбои в работе Mail.ru, «Контура», «Облака Mail.ru», Ozon и других онлайн-сервисов. За последний час число жалоб на Mail.ru составило около 2100, а за сутки – 8700, следует из данных портала Detector404 по состоянию на 12:43 мск 14 октября.

По данным мониторинга, за час на работу «Контура» поступило 646 жалоб (около 1100 за сутки), «Облака Mail.ru» – 489 (1200), Ozon – 214 (460), Сбербанка – 157 (419), GigaChat – 133 (240). Еще 137 обращений за час и около 2400 за сутки касались провайдера «СкайНет Санкт-Петербург».

Жалобы поступали и на сервисы, которые к моменту обновления данных уже были отмечены как работающие. В частности, за час пользователи оставили 495 обращений по поводу работы «Точка банка» (513 за сутки), 170 – amoCRM (213), 130 – «Самоката» (213), 115 – VK WorkSpace (387) и 116 – «ВКонтакте» (1300).

Причины неполадок пока не установлены. Рост числа жалоб не означает полной недоступности всех перечисленных сервисов.

По данным мониторинга на момент фиксации, за час пользователи оставили 620 жалоб на работу «Облака Mail.ru», 544 – на «Контур», 294 – на «Точка банк» и 232 – на VK WorkSpace. О неполадках сообщили также пользователи «ВКонтакте», Сбербанка, GigaChat, Ozon и других сервисов.

В пресс-службе Mail.ru заявили «Ведомостям», что все их сервисы работают в штатном режиме. Точка Банк. В «Точке банке» «Ведомостям» сообщили, что сайт, интернет-банк и мобильное приложение работают в штатном режиме. «Все сервисы доступны клиентам», – отметили там. В VK также сообщили, что их сервисы работают в штатном режиме.

11 октября работа дата-центра «Яндекса» во Владимире была полностью остановлена после атаки беспилотников. В компании подтвердили повреждение инфраструктуры и перевод Yandex Cloud в аварийный режим. Сбои затронули ряд российских интернет-сервисов.

12 октября пользователи сообщали о новых неполадках в работе сервисов «Яндекса», в том числе «Яндекс Телемоста», «Яндекс Пэй», «Яндекс Почты» и «Яндекс Мессенджера».

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