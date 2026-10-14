Пользователи сообщили о массовых сбоях в работе сервисов Рунета
Российские пользователи пожаловались на массовые сбои в работе Mail.ru, «Контура», «Облака Mail.ru», Ozon и других онлайн-сервисов. За последний час число жалоб на Mail.ru составило около 2100, а за сутки – 8700, следует из данных портала Detector404 по состоянию на 12:43 мск 14 октября.
По данным мониторинга, за час на работу «Контура» поступило 646 жалоб (около 1100 за сутки), «Облака Mail.ru» – 489 (1200), Ozon – 214 (460), Сбербанка – 157 (419), GigaChat – 133 (240). Еще 137 обращений за час и около 2400 за сутки касались провайдера «СкайНет Санкт-Петербург».
Жалобы поступали и на сервисы, которые к моменту обновления данных уже были отмечены как работающие. В частности, за час пользователи оставили 495 обращений по поводу работы «Точка банка» (513 за сутки), 170 – amoCRM (213), 130 – «Самоката» (213), 115 – VK WorkSpace (387) и 116 – «ВКонтакте» (1300).
Причины неполадок пока не установлены. Рост числа жалоб не означает полной недоступности всех перечисленных сервисов.
В пресс-службе Mail.ru заявили «Ведомостям», что все их сервисы работают в штатном режиме. Точка Банк. В «Точке банке» «Ведомостям» сообщили, что сайт, интернет-банк и мобильное приложение работают в штатном режиме. «Все сервисы доступны клиентам», – отметили там. В VK также сообщили, что их сервисы работают в штатном режиме.
11 октября работа дата-центра «Яндекса» во Владимире была полностью остановлена после атаки беспилотников. В компании подтвердили повреждение инфраструктуры и перевод Yandex Cloud в аварийный режим. Сбои затронули ряд российских интернет-сервисов.