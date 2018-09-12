Технологии / Персональные технологии

Apple представляет новые модели iPhone. Онлайн-трансляция

Эксперты ждут, что компания представит один из самых больших смартфонов в мире

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andrey.kozhadey
17:33 12.09.2018
онлайн невозможно читать, все прыгает, обновляется. Что за х?
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