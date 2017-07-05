Stark Fat 26.2 D: Умеренно резвый и неожиданно приятный

Максим Стулов / Ведомости

«Дешевый фэтбайк». Несколько лет назад это был оксюморон, а сейчас велосипед Stark с колесами мотоциклетной ширины, но дешевле 30 000 руб. - на нашем тесте. До этого мы протестировали складной Stark и два двухподвеса от этого бренда. Хороший ли фэтбайк можно получить за такие деньги?

Сергей Смирнов Старший веб-редактор

Рост 180 см

Ездит на самосборе на раме Surly Ogre, самосборе на раме «Старт-шоссе», самосборе Specialized Globe Vienna

Мил, но простоват

Это совершенно нормальный по ощущениям фэтбайк. Умеренно резвый и неожиданно приятный на асфальте, вполне адекватный на траве и в грязи. Хорошая геометрия алюминиевой рамы с вилкой – она очень похожа на популярную китайскую Sinbao HD, клоном каковой, вероятно, и является. И даже китайские шины, которые, признаться, вызывали у меня наибольшие опасения, оказались неплохи.

Важных недостатков (кроме короткого под мой рост подседельного штыря), пожалуй, два – это начального уровня оборудование и проистекающий от этого лишний вес. И если комборучки 3 х 7 и грубые тормоза - это скорее «фича, а не баг», то разболтанный прямо с завода и стучащий на кочках задний переключатель Tourney уже совсем нехорошо. Тяжеловаты бюджетные колеса с конусными втулками Quando, заслужившими в России неоднозначную репутацию.

Подчеркну, что новое оборудование младших групп, как правило, работает нормально, проблемы начинаются при износе. Ресурс того же Tourney обычно оценивают в 1500 км, тогда как с Deore уже можно рассчитывать на 5000 км. Конечно, если уж совсем не вылезать из грязи с песком, на глазах съедающих любую трансмиссию, дешевые комплектующие имеют смысл. Но это относится скорее к звездочкам и цепям. Все-таки для своей цены фэтбайк от Stark простоват – примерно на один уровень комплектующих.

Ведомости Тестировать этот фэтбайк нам посчастливилось в самых подходящих погодных условиях 1/8 Максим Стулов / Ведомости Геометрия алюминиевой рамы с вилкой очень похожа на популярную китайскую Sinbao HD 2/8 Максим Стулов / Ведомости Вилка Stark Rigid 3/8 Максим Стулов / Ведомости Кассета Shimano Cs-Hg200 4/8 Максим Стулов / Ведомости 5/8 Максим Стулов / Ведомости Втулки колеса бюджетные – конусные Quando 6/8 Максим Стулов / Ведомости Тормоза: дисковые механические Zoom Db-280 7/8 Грипсы 125 мм, Lock-on 8/8

Но в целом велосипед понравился. Ехать endurance на нем, естественно, нельзя – тут вы проклянете и оборудование, и каждый лишний грамм, - но для спорадических вылазок в глушь или даже в качестве дачно-бытового велосипеда в районах с песчаными и/или болотистыми грунтами это самое то. Честно говоря, очень хотелось бы достать такую раму и собрать на ней дешевый фэтбайк самому.

Борис Басс Системный администратор

Рост 179 см

Ездит на велосипедах Pinarello FPTeam и Cannondale Trail SL 3



«Che bici!»

Чуть больше года я не садился на фэтбайк, но по-прежнему для окружающих он в диковинку. Удивлённые и заинтересованные взгляды, возгласы за спиной: «Смотри какой велик!», «Ни(чего) себе колесница!» и что-то с подобной интонацией по-китайски. А когда приехал домой и поставил фэт в малюсенькой прихожей, которую он занял практически всю, велик увидел мой племянник из Италии. «Che bici!» - воскликнул он («Какой велик!»). Сделал на его фоне селфи и отправил всем своим друзьям.

После дождей грязь найти было несложно. И фэт проявил себя с точки зрения проходимости молодцом. Там, где люди перепрыгивали, я легко проехал, ловя завистливые взгляды. Но если хочешь выбраться чистым, ехать нужно осторожно и, главное, медленно - иначе весь забрызгаешься. И даже когда я выехал на асфальт, старался не разгоняться, потому что сразу с колёс начинали лететь ошметки грязи.

При нажатии на ручки дисковые тормоза скрежетали, чем привлекали ко мне дополнительное внимание, но само торможение было нормальным. Особенно на контрасте с клещевыми на шоссейнике.

Максим Стулов / Ведомости 1/7 Максим Стулов / Ведомости 2/7 Максим Стулов / Ведомости 3/7 Максим Стулов / Ведомости «Смотри какой велик!», «Ничего себе колесница!». Эти возгласы за спиной у наездника фэтбайка гарантированы 4/7 Максим Стулов / Ведомости 5/7 Максим Стулов / Ведомости 6/7 Максим Стулов / Ведомости 7/7

Отсутствие амортизации вполне компенсируется подспущенными колёсами, до этого я ездил на фэте Trek c амортизационной вилкой, но большой разницы практически не заметил. Бордюры и другие препятствия преодолеваются без проблем. Зато на неровной дороге велик начинает трясти, и он входит во что-то слегка напоминающее резонанс, на этом теряется часть усилий педалирования. На прямой для разгона приходится приложить некоторое усилие, но потом Stark катит достаточно хорошо. Диапазона скоростей мне вполне хватило.

Ирина Чевтаева Редактор vedomosti.ru

Рост 173 см

Ездит на Strida LT



Недостатки как особенности

Брала Stark FAT 26.2 D на тест-драйв без особого энтузиазма. Смущала низкая цена и внешняя простота. Ну разве может хороший фэтбайк стоить меньше 30 000 руб.?!

Оказывается, что в принципе может. И за такую цену незначительные недостатки велосипеда превращаются в особенности. Тестировать велосипед пришлось на городских улицах, хотя душа просила взять его на дачу - покататься по лесным тропинкам, проселочной дороге, по лужам и траве… Но и на московских улицах после ливня я нашла места, где сложно пройти пешком.

Настроив велосипед под свой рост, а точнее максимально опустив седло, я со второй попытки поехала. Первый недостаток, который был выявлен, - педали расположены высоко от земли. Сама конструкция мне показалась не совсем удобной. Нужно приноровиться слезать с велосипеда после торможения и, трогаясь, «запрыгивать в седло». Неудобно, но привыкнуть можно. Второй минус - крутя педали, я периодически задевала мысом кроссовка переднее колесо. Это происходило тогда, когда нога съезжала чуть вперед и на педаль я начинала давить продольным сводом стопы. К концу поездки, приспособившись, я перестала задевать колесо.

Велосипед весит немало, поэтому на разгон требуется время. Седло фэтбайка удобное, однако рама сконструирована так, что, сидя на нем, у меня не получалось полностью выпрямить спину. Нагрузка на запястья во время езды существенная. Едет велосипед по инерции долго, к рулю претензий нет. Тормозит он плавно. Не притормаживая, я заезжала на бордюры высотой 10 см.

Максим Стулов / Ведомости Обода Qijian Mx-80S, 26'', облегченные 1/4 Максим Стулов / Ведомости 2/4 Покрышки Chaoyang 26*4.0-4.9 3/4 По асфальту ездить на нем комфортно, по мягкой земле, траве, камням Stark Fat 26.2 D едет отлично 4/4

По асфальту ездить на нем комфортно, по мягкой земле, траве, камням он едет отлично, но ближе к концу поездки я увязла на нем в грязевой жиже. Увязла быстро - и подозреваю, что из-за того, что велосипед тяжеловат. Пара секунд - и в последний момент я успела спрыгнуть на траву. С грязными колесами решила прокатиться по лужам, не везти же его таким в редакцию. Брызги от воды попадали только на кроссовки. Больше всего мне понравилось на нем ездить по сухому каменистому грунту, ощущалась работа покрышек с высоким протектором - отличное сцепление колеса с грунтом. Единственное, о чем бы я попросила производителя, - улучшить амортизацию. К остальным особенностям велосипеда привыкаешь через несколько часов езды.