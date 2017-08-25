Группа Volkswagen решила выпускать кроссовер Skoda Kodiaq в Нижнем Новгороде
Производство новинки начнется на мощностях ГАЗа в I квартале 2018 года
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Выпуск новинки в России «окажет положительное влияние на сроки поставок и объемы производства в России», говорится в сообщении Skoda
Андрей Гордеев / Ведомости
С I квартала 2018 г. на мощностях ГАЗа в Нижнем Новгороде начнется производство большого кроссовера Skoda Kodiaq. Об этом 25 августа сообщила чешская компания, входящая в группу Volkswagen. Модель будет выпускаться в режиме полного цикла — со сваркой, окраской. Инвестиции в проект не раскрываются. Сейчас на ГАЗе по контрактной схеме для немецкого автоконцерна выпускаются Skoda Yeti, Volkswagen Jetta и Skoda Octavia.
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