Группа Volkswagen решила выпускать кроссовер Skoda Kodiaq в Нижнем Новгороде

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Выпуск новинки в России «окажет положительное влияние на сроки поставок и объемы производства в России», говорится в сообщении Skoda Андрей Гордеев / Ведомости

С I квартала 2018 г. на мощностях ГАЗа в Нижнем Новгороде начнется производство большого кроссовера Skoda Kodiaq. Об этом 25 августа сообщила чешская компания, входящая в группу Volkswagen. Модель будет выпускаться в режиме полного цикла — со сваркой, окраской. Инвестиции в проект не раскрываются. Сейчас на ГАЗе по контрактной схеме для немецкого автоконцерна выпускаются Skoda Yeti, Volkswagen Jetta и Skoda Octavia.