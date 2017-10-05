Volvo разрывает контракт с автодилером «Независимость»

Volvo Cars несёт репутационные и другие потери, сказано в зявлении Евгений Разумный / Ведомости

С 3 октября Volvo Car Russia разрывает контракт с группой компаний «Независимость», сообщил автопроизводитель. «С учетом репутационных и других потерь, которые несёт Volvo Cars в связи со сложившейся ситуацией, мы не видим возможности для продолжения сотрудничества с компанией «Независимость», - сказано в его заявлении. Представитель «Независимости» информацию подтвердил.

«Независимость» столкнулась с финансовыми трудностями несколько лет назад из-за падения российского авторынка. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, с 2012 г. по 2016 г. он сократился в два раза до 1,43 млн машин. Банкам-кредиторам «Независимость», по собственным данным, задолжала около 6 млрд руб. Сейчас компания ведет переговоры о реструктуризации долга.

У «Независимости» оставался один дилерский центр Volvo на Ярославском шоссе. «Независимость» больше не может размещать заказы на автомобили и запасные части Volvo, сказано в сообщении Volvo, однако дилер может выкупить ранее заказанные автомобили для выдачи клиентам. Сейчас Volvo Car Russia, по собственным данным, ведет переговоры с руководством «Независимости», чтобы выдать клиентам автомобили или полностью вернуть деньги.

Кто заменит «Независимость» в качестве дилера Volvo, пока не известно: российское подразделение автопроизводителя провело тендер на открытие нового дилерского центра Volvo в Москве, но его итоги еще не подведены, следует из ответа копании на запрос «Ведомостей». Проводится анализ заявок, отметил представитель Volvo, о результатах тендера компания объявит позднее.

Ранее дилерский контракт с «Независимостью» расторгла немецкая BMW Group. Российская группа перестала выполнять обязательства перед клиентами по выкупу автомобилей, что нарушало условия договора о статусе официального дилера BMW, сообщал автопроизводитель.

Ситуация в отрасли хоть и выправляется, но последствия трехлетнего кризиса еще чувствуются, отмечает представитель совладельца «Независимости» инвестиционной компании A1: группа реализует антикризисный план мероприятий при поддержке банков и импортеров. В портфеле автодилера остаются марки Audi, Ford, Jaguar, Land Rover, Mazda, Mitsubishi, Peugeot, Volkswagen. Основной акционер «Независимости» Роман Чайковский (50,05%) не ответил на звонки «Ведомостей».