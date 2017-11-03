Tesla Motor получила рекордный убыток

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Харрис Купперман из Praetorian Capital считает, что акции Tesla скоро обвалятся и проект Маска по «сжиганию денег» наконец «взорвется» Rich Pedroncelli / AP

Tesla Motor отчиталась о самом большом в своей истории убытке – в III квартале он составил $671 млн (против $22 млн прибыли годом ранее). Потери объясняются расходами на развитие производства первой модели для массового рынка Model 3 и покрытие спроса на Model S и Model X.

Компания отсрочила выход на ритмичное производство Model 3 на три месяца – на конец I квартала 2018 г. После запуска Model 3 гендиректор Tesla Илон Маск пообещал, что компания выпустит более 1500 машин в III квартале, затем будет производить до 5000 в неделю к концу года и 10 000 в неделю – в 2018 г. Но в III квартале Tesla смогла собрать 222 машины Model 3. Основным ограничением для роста производства в отчете названа сборка аккумуляторных батарей на Gigafactory в Неваде.