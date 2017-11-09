Еврокомиссия стимулирует переход на электромобили

Еврокомисия не предлагает введить квоты на электромобили, но она хочет добиться, чтобы в 2030 г. 30% новых автомобилей были с альтернативными моторами Daimler

Европейская комиссия (ЕК) собирается добиться от производителей сокращения выбросов вредных веществ в атмосферу на новых моделях легковых автомобилей и микроавтобусов на 30% к 2030 г. Промежуточной целью будет сокращение выбросов на 15% к 2025 г. Оба показателя будут рассчитываться от уровня 2021 г., когда вступит в силу Парижское соглашение по климату, сообщила ЕК. По действующему сейчас плану, средние выбросы углекислого газа легковыми автомобилями к 2021 г. должны сократиться до уровня 95 г/км. За нарушение предписаний автоконцернам грозят крупные штрафы.

«С вступлением в силу Парижского соглашения международное сообщество обязалось перейти к современной низкоуглеродной экономике, в то время как автомобильная промышленность переживает глубокие преобразования. ЕС должен воспользоваться этой возможностью и стать мировым лидером, вместе с США и Китаем, которые движутся вперед очень быстро» говорится в сообщении. Доля региона в мировых продажах новых легковых автомобилей снизилась до 20%, с 34% до финансового кризиса 2008-2009 гг. «Чтобы сохранить долю на рынке и ускорить переход к автомобилям с низкими и нулевыми выбросами, ЕК предложила новые целевые показатели для среднего объема выбросов углекислого газа новых легковых автомобилей и микроавтобусов в Европе», - говорится в сообщении.

Парижское соглашение по климату было принято в декабре 2015 г. По нему общие выбросы углекислого газа в регионе к 2030 г. должны быть сокращены на 40%.

По расчетам ЕК, дополнительные расходы на производство автомобиля будут составлять в среднем около 1000 евро в 2030 г., передает Интерфакс. «Дополнительные затраты [на производство] значительно ниже, чем экономия топлива, которую получат потребители в течение срока службы транспортного средства», - полагают в ЕК.

Предложения ЕК не содержат введение квот на электромобили, но она хочет добиться, чтобы в 2030 г. 30% новых автомобилей были с альтернативными моторами, передает Deutsche Welle. От концернов не будут требовать жесткого соблюдения новых норм, если к 2025 г. 15% (а к 2030 г. - 30%) автомобилей модельного ряда будут выбрасывать менее 50 г/км углекислого газа — такой уровень выхлопов сейчас технически возможен только у подключаемых гибридов (plug-in hybrid) или электромобилей. В то же время денежных штрафов за нарушение предписаний не предусмотрено, сообщал ранее немецкий еженедельник Handelsblatt.

Чтобы инициативы Еврокомиссии были реализованы, их должны поддержать Европарламент и Европейский совет.

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