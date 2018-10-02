Северная Африка превращается в новый центр производства автомобилей
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Крупнейшие производители автомобилей стремятся создать в Северной Африке новый кластер автомобилестроения, несмотря на редкие истории индустриального успеха в Африке. Volkswagen, Renault, Peugeot, Hyundai Motor, Toyota Motor инвестировали в последние годы миллиарды в Африку. Компании видят здесь перспективы роста, которых уже нет на традиционных рынках. Продажи новых автомобилей в США, Китае и Европе сокращаются после 10-летнего бума.
Новый кластер автомобилестроения, предназначенный для удовлетворения регионального спроса, может стать моделью для компаний, которые переосмысливают свои глобальные цепочки поставок по мере роста торговых барьеров в мире, в значительной степени стимулируемых политикой президента США Дональда Трампа.
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