Авто / Автомобильная промышленность

Группа Volkswagen готова инвестировать в России еще 500 млн евро

Один из возможных проектов – удвоение мощности завода двигателей под Калугой
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Группа Volkswagen готова в ближайшие пять лет инвестировать в проекты в России еще 500 млн евро, рассказал «Ведомостям» гендиректор Volkswagen Group Rus Маркус Озегович. Концерн уже вложил 1,85 млрд евро.

Один из возможных новых проектов — удвоение мощности российского завода двигателей, добавил он. Завод мощностью 150 000 двигателей в год расположен под Калугой, рядом с автозаводом группы Volkswagen. Он обошелся концерну в 250 млн евро. Завод производит бензиновые моторы объемом 1,6 л и мощностью 90 и 110 л. с.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике