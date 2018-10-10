Группа Volkswagen готова инвестировать в России еще 500 млн евро
Один из возможных проектов – удвоение мощности завода двигателей под Калугой
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Один из возможных новых проектов — удвоение мощности российского завода двигателей
Андрей Гордеев / Ведомости
Группа Volkswagen готова в ближайшие пять лет инвестировать в проекты в России еще 500 млн евро, рассказал «Ведомостям» гендиректор Volkswagen Group Rus Маркус Озегович. Концерн уже вложил 1,85 млрд евро.
Один из возможных новых проектов — удвоение мощности российского завода двигателей, добавил он. Завод мощностью 150 000 двигателей в год расположен под Калугой, рядом с автозаводом группы Volkswagen. Он обошелся концерну в 250 млн евро. Завод производит бензиновые моторы объемом 1,6 л и мощностью 90 и 110 л. с.
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