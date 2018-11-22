Таможня заинтересовалась производителем шин Bridgestone
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Сотрудники Балтийской таможни провели обыски в офисах японского производителя шин Bridgestone в Москве и Санкт-Петербурге, а также на производстве компании в Ульяновской области. Об этом в четверг сообщила «Интерфаксу» пресс-служба таможни. Следственные мероприятия проходили 20 ноября в рамках дела об уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере (п. «г» ч. 2 ст. 194 УК). Подробности дела представитель таможни уточнить отказался.
Пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) подтвердила «Ведомостям» информацию об обысках. От дальнейших комментариев представитель ФТС отказался, сославшись на тайну следствия.
«Ведомости» ожидают комментариев Bridgestone. «Интерфаксу» пресс-служба компании сообщила, что расследование ведется «в отношении ввезенного несколько лет назад оборудования». «Мы сотрудничаем [с таможенными органами] для скорейшего разрешения вопроса», – добавил представитель компании.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}