Авто / Автомобильная промышленность

Таможня заинтересовалась производителем шин Bridgestone

В офисах и на заводе компании прошли обыски
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Сотрудники Балтийской таможни провели обыски в офисах японского производителя шин Bridgestone в Москве и Санкт-Петербурге, а также на производстве компании в Ульяновской области. Об этом в четверг сообщила «Интерфаксу» пресс-служба таможни. Следственные мероприятия проходили 20 ноября в рамках дела об уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере (п. «г» ч. 2 ст. 194 УК). Подробности дела представитель таможни уточнить отказался.

Пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) подтвердила «Ведомостям» информацию об обысках. От дальнейших комментариев представитель ФТС отказался, сославшись на тайну следствия.

«Ведомости» ожидают комментариев Bridgestone. «Интерфаксу» пресс-служба компании сообщила, что расследование ведется «в отношении ввезенного несколько лет назад оборудования». «Мы сотрудничаем [с таможенными органами] для скорейшего разрешения вопроса», – добавил представитель компании.

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