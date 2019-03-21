Jeep Grand Cherokee Trackhawk: Танцы на льду

Максимальная скорость Jeep Grand Cherokee Trackhawk – 290 км/ч, но на зеркально-чистом льду меняется и разгон, и поведение машины, а торможение с такой скорости может измеряться не метрами, а километрами Вадим Овсянкин для Ведомостей

Озеро Байкал, рекордсмен среди пресных водоемов планеты, уже восемь лет является площадкой для фестиваля «Дни скорости на льду Байкала». Площадкой в буквальном смысле – его замерзшая гладь используется для заездов среди серийных машин разных марок. Этой зимой пришла очередь показать способности на льду Grand Cherokee Trackhawk – самому мощному и быстрому в линейке Jeep.

Лед для рекордсменов

Заезды проводятся по регламенту Международной автомобильной федерации (FIA). Машины должны показать максимальную среднюю скорость на двух дистанциях: 1 км с ходу и 1 км с места. Пилоты проходят створы хронометража в обе стороны с разницей не больше часа. По регламенту «Книги рекордов России» дополнительно фиксируется абсолютная максимальная скорость, достигнутая в каждом зачетном заезде. Если какой-либо рекорд был достигнут, результаты подаются в Российскую автомобильную федерацию (РАФ), которая регистрирует рекорд (это может занять месяц-два).

Идея мероприятия принадлежит журналисту и автогонщику Андрею Леонтьеву, который сам установил не менее 15 рекордов на байкальском льду начиная с 2010 г. Были заезды на Mazda MX5, Nissan GTR, Bentley Flying Spur и Porsche Panamera Turbo S. В этом году кроме Jeep пробовали ставить рекорды на льду на электрическом Jaguar I-Pace, болиде класса Formula 1600, специально подготовленном Volkswagen Golf GTI и дизельном Range Rover Evoque.

Для заезда на скорость нужен участок длиной минимум 12 км: чтобы было где разогнать и, главное, где затормозить машину. И определенное время года – чтобы ее не сдуло: ветра здесь могут достигать ураганной силы, уносят по льду даже тяжелые предметы вроде автомобилей.

На Байкале красиво почти в любое время года, погода здесь всегда солнечная, пасмурными могут быть не более 40 дней в году. Но зимой, в конце февраля – начале марта, это место кажется фантастическим. Толща замерзшей воды пронизана трещинами и пузырями удивительных форм и оттенков. Ледяная поверхность местами настолько гладкая и ровная, что невозможно поверить, что получилась естественным образом.

Замерзший водоем длиной 636 км и максимальной шириной 79 км кажется простым местом для поиска 12-километровой трассы. На самом деле все гораздо сложнее. «Лед живет своей жизнью – дышит, двигается пластами, трескается. Кажется, ледяное покрытие толстое, местами за два метра, а рядом может провалиться под лед машина», – говорит Александр Бурмейстер, профессия которого на Байкале называется «ледовый капитан». Он знает озеро вдоль и поперек и выбирает трассу для организаторов.

Трассу ищут долго, начинают минимум за месяц до даты заезда. Подбирают около шести участков, затем определяют лучший. Подготовка трассы сведена лишь к удалению наносного снега, ледяных торосов и заливке наиболее глубоких трещин. После чего пилот проходит выбранный участок несколько раз, чтобы проверить, насколько опасно местами торчит на швах лед – здесь машина будет прыгать и даже подлетать. Трассу должна принять инспекция РАФ и выдать лицензию на заезд.

«Чероки» в Сибири

Попытки поставить рекорд не всегда удачные, и дело часто не в машине, а в погоде и качестве выбранной трассы. Максимальная скорость Grand Cherokee Trackhawk – 290 км/ч, но это в идеальных условиях и на асфальте. На зеркально-чистом льду меняется и разгон, и поведение машины, а торможение с такой скорости может измеряться не метрами, а километрами. Коэффициент трения даже шипованных шин с гладким ледяным покрытием близок к нулю – 0,05, на асфальте он 0,8.

Самый быстрый Jeep оснащен мотором V8 Hemi рабочим объемом 6,2 л с двумя механическими нагнетателями (максимальная мощность – 707 л. с. и крутящий момент – 874,5 Нм), 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, тормозами Brembo (спереди 6-, сзади – 4-поршневые суппорты). Постоянный полный привод с раздаточной коробкой без понижающего ряда распределяет тягу между осями в диапазоне от 30/70 (режим Track) до 60/40 (режим Tow) или 50/50 в режиме Snow. Для заездов по льду машина обута в шипованные шины Michelin размерностью 265/50 на 20-дюймовых кованых легкосплавных дисках. Trackhawk отличается от обычного Grand Cherokee низкой посадкой (клиренс на 25 мм меньше), бамперами и бугристым капотом с вентиляционными отверстиями. Рыжие сиденья в салоне с увеличенной боковой поддержкой, трехспицевый руль с усеченным снизу ободом, спидометр размечен до 320 км/ч. На дисплей мультимедийной системы можно вывести мгновенное значение мощности, крутящего момента и хронометраж.

При шапочном знакомстве с Trackhawk летом прошлого года внедорожник впечатлил сумасшедшей динамикой разгона, натуральностью и жесткостью ощущений – руль буквально вырывало из рук. Но сейчас у него под колесами будет не асфальт, а гладкий, невероятно скользкий лед. В Trackhawk есть режимы движения Auto, Sport, Track, Tow и Snow, которые меняют настройки двигателя, трансмиссии, системы стабилизации движения (ESP) и усилителя руля. Но режима Ice нет, т. е. инженеры, создавая Trackhawk, вряд ли продумали, как их Jeep будет вести себя на таком покрытии.

Узкий Байкал

Во время зачетного заезда в машине посторонним находиться запрещено. Меня пустили за руль Trackhawk накануне. Пройдя пару восьмерок по выложенной конусами ледовой трассе в разных режимах настроек, я отметил, насколько быстро Jeep уходит в занос или снос – поверни чуть резко руль, сбрось газ или, самое худшее, нажми резко тормоз. И это на 50–60 км/ч, что же будет на 200?

Затем во время пробных заездов мне вручили гоночный шлем и пригласили на место переднего пассажира. За рулем – Леонтьев, который объезжал Trackhawk несколько дней и хорошо прочувствовал автомобиль на льду. Jeep достаточно мощный для попытки поставить рекорд, у внедорожника адекватные реакции, информативное шасси, предсказуем даже на ледяном покрытии, если знать меру, говорит он.

При первой встрече с Trackhawk на асфальте я стартовал в самом «горячем» режиме Track: подвеска зажата, тяжелый руль, резкий газ и отключена противобуксовочная система. На льду все наоборот. Андрей выбирает индивидуальные настройки, отключает электронные ограничители типа ESP. Жесткость подвеске не нужна, так как на швах машину может сорвать, не нужна и лишняя отзывчивость мотора на педаль газа, чтобы колеса не сорвались в пробуксовку. По той же причине мягкий режим трансмиссии – резкая и быстрая смена передач ни к чему. А вот руль в самый острый режим – необходима максимальная связь, информативность на ледяном покрытии. Андрей очень плавно нажимает на акселератор и тут же на низких оборотах подрулевыми лепестками включает повышенную передачу – для эффективного разгона на льду ускоряться надо внатяг.

Мы разгоняемся без каких-либо серьезных пробуксовок колес. До отметки 150 км/ч машина идет плавно, но потом ее начинает трясти. На такой скорости лед перестает быть идеально ровным, каким он кажется из кабины или с поверхности Байкала. Но пилот продолжает придавливать педаль газа, выводя двигатель на высокие обороты. Трясучка усиливается, и я вижу, как Андрей подруливает, т. е. ловит машину на швах льда, продолжая разгоняться. От вибраций со стекла отваливается датчик GPS, отображающий скорость, – я успеваю поймать его и вижу цифру 200. По словам Андрея, после этой отметки у пилота уже нет права на ошибку...

Невероятно широкое озеро на такой скорости резко сузилось, как горлышко бутылки, в которое мы должны проскочить. Кажущийся ровным лед превратился в стиральную доску. Машину подкидывало, слегка переставляло, и это уже больше походило на танец на льду, чем на езду. Временами было ощущение, что мы летим по воздуху...

«Лед подтаял, появилась пленка, скользко», – кричит мне гонщик, как бы оправдываясь, что он сбросил скорость на отметке 240 км/ч. Мы уже ехали в сторону лагеря, и его юрты приближались к нам невероятно быстро. «Торможение на льду не менее особенный момент, чем разгон», – продолжает комментировать пилот. Он не жмет на тормоз сразу, а сперва слегка сбрасывает ход, и первая стадия замедления идет за счет сопротивления воздуха. Резко сбросишь газ – сразу улетишь, причем автомобиль будет совершенно неуправляемым на таком покрытии. Скорость плавно снижается, и пилот медленно отпускает газ и начинает торможение передачами. И только перед самим лагерем я почувствовал, что Андрей нажал педаль тормоза.

Зачетные заезды начинаются на следующее утро, пока солнце еще не успело прогреть лед. Впечатления от наблюдения за ними так же незабываемы, как поездка внутри машины. Когда в поле зрения появляется машина, рева мотора поначалу не слышно. Потом до ушей доносится вой от разрываемого автомобилем воздуха, похожий на звук пролетающего самолета. И лишь когда Trackhawk проносится мимо, исчезая в снежной пыли, ударяет хриплый баc выхлопа V8.

В попытке установить рекорд на льду при старте с ходу Trackhawk показал скорость чуть ниже своей максимальной (290 км/ч). Обе попытки (стартом с ходу и с места) установить рекорды засчитаны как успешные и отправлены на регистрацию РАФ, сказал представитель организации. Результаты будут объявлены после их утверждения.

Мероприятие организовано компанией FCA