Porsche Cayenne Coupé: конкурент для бестселлера

Заниженная на 2 см линия крыши понизила центр тяжести Porsche Cayenne Coupé и сделала кроссовер еще более устойчивым и маневренным Porsche

При конструировании Cayenne Coupé усилия инженеров были направлены на снижение веса и придание автомобилю еще более отточенной управляемости. В виде опции для Cayenne Coupé теперь доступна углепластиковая крыша (сделана по образцу спорткара 911 GT3 RS) и кованые 22-дюймовые алюминиевые колеса GT Design (каждое на 2 кг легче стандартного). Всего для Cayenne Coupé предлагается три облегчающих пакета Lightweight Sports Package, благодаря которым автомобиль может сбросить 18–22 кг. Но даже без них купе Cayenne динамичнее универсала: например, Coupé S разгоняется до 100 км/ч, по данным производителя, за 5,0 с (4,9 с Lightweight Sports Package), в то время как универсал Cayenne S – за 5,2 с. Купе быстрее и за счет того, что любое уже в базе комплектуется пакетом Sport Chrono, который для универсалов Cayenne – опция.

Заниженная на 2 см линия крыши понизила центр тяжести Cayenne Coupé и сделала кроссовер еще более устойчивым и маневренным. Дополнительной стабильности способствует активный задний спойлер, который выдвигается на 135 мм при достижении скорости 90 км/ч (у универсала Cayenne тоже есть активный спойлер, но он выдвигается на 20–80 мм и устанавливается только на версию Turbo). И при взгляде на корму кроссовера именно более крупный спойлер сообщает, что перед вами – Cayenne Coupé, а не «просто» Cayenne.

Анфас Cayenne Coupé получился более оригинальным – у пятидверного автомобиля силуэт настоящего купе! И хотя в угоду дизайну потолок над головами задних пассажиров стал на 2 см ниже, места над головой у них стало не меньше, а даже больше. Секрет в том, что задние сиденья в купе размещены на 3 см ниже (компоновка задних сидений может быть на выбор клиента двухместной или трехместной, цена одинаковая). У меня, 180-сантиметрового, над головой на заднем сиденье Cayenne Coupé оказалось 9–10 см.

Для первой ездовой презентации Porsche Cayenne Coupé немецкая компания выбрала юг Австрии, Штирию: тестовый маршрут был проложен по узким дорожкам среди холмов с виноградниками, поднимающихся на высоту 500 м над уровнем моря.

Инструктаж перед тестом был довольно краток: журналистам представили две модификации купе с уже знакомыми двигателями и трансмиссиями – Cayenne Coupé S (мощность 440 л. с., крутящий момент 550 Нм) и Cayenne Coupé Turbo (550 л. с., 770 Нм) – и 8-ступенчатой АКПП с двумя сцеплениями.

Австрия – вторая страна в Евросоюзе по числу фатальных ДТП: почти 50 смертей на 1 млн жителей (на первом месте в ЕС – Польша, без малого 80 смертей; абсолютный мировой рекордсмен – Россия, более 140 смертей на 1 млн жителей; все данные – Statista за 2016 г.). Оказавшись за рулем автомобиля в Штирии, начинаешь понимать, почему в центре Европы люди гибнут так часто: петляющие региональные дороги здесь не двух-, а, кажется, полутораполосные, часто без осевой разметки и с латаным-перелатаным асфальтом, а ограничение скорости на них – 80 и даже 100 км/ч! Если отключить голову, убиться на таких дорогах проще простого. Но за рулем Cayenne Coupé мы головы не отключали.

С погодой нам не повезло: оба дня теста шел дождь разной интенсивности. Поэтому, принимая во внимание состояние местных дорог и погодные условия, мы не лихачили – на Cayenne Coupé Turbo я разогнался максимум до 146 км/ч, на S – и того меньше. Производитель сообщает, что ради снижения веса в Cayenne Coupé использовано меньше изоляционных материалов по сравнению с универсалом. Но на наших скоростях и в наших погодных условиях мы особо раздражающих неблагозвучных шумов не услышали.

Зато услышали отличную музыку: в обеих наших тестовых машинах была установлена опционная аудиосистема Burmester с 21 динамиком совокупной мощностью 1455 Вт (для Cayenne Coupé и Coupé S стандартной является HiFi-аудиосистема с 10 динамиками 150 Вт, для Turbo стандартная опция – Bose с 14 динамиками мощностью 710 Вт).

Панорамная стеклянная крыша площадью 0,92 кв. м – стандартное оснащение для купе. А в виде опции в составе Lightweight Sports Package можно заказать углепластиковую крышу. Опционные спортивные сиденья с интегрированными подголовниками и функцией массажа прекрасны, у них 14 электрорегулировок (у стандартных сидений – 8).

По Австрии в Coupé S мы с напарником проехали 145 км, расход топлива оказался 12,9 л/100 км при средней скорости 45 км/ч. У Turbo за тестовые 160 км расход, как и предполагалось, оказался выше – 14,4 л при 52 км/ч. Летом прошлого года на тесте в Москве Cayenne S расходовал у нас 15,6 л/100 км при средней скорости 28 км/ч.

Cayenne Coupé дороже универсалов Cayenne с теми же двигателями: например, цена Cayenne Turbo Coupé начинается от 11,013 млн руб., а обычного Turbo – от 10,415 млн руб. Но тут необходимо учитывать, что у купе более богатая базовая комплектация, которая включает, например, пакет Sport Chrono, который для универсала – опция ценой 81 000 руб.

Богатые россияне очень любят дорогие кроссоверы в кузовах купе. Например, у BMW глобальные продажи универсала X5 и купе X6 раскладываются в пропорции 83/17, а в России в 2018 г. это соотношение составило 56,5/43,5. У Mercedes-Benz пропорции еще ярче: в мире продажи GLE / GLE Coupe в 2018 г. разложились 78/22, а в России – 52/48.

У Porsche в России Cayenne стал в прошлом году бестселлером: 2848 машин от общего количества 5118 проданных автомобилей. Российская квота Cayenne Coupé на этот год – 800 машин.

Тест-драйв организован компанией Porsche