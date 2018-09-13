Porsche Cayenne S: Инженерный парадокс

Кадровая чехарда в компании не повлияла на Cayenne: кроссовер нового поколения оказался еще лучше предыдущих

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Даже требовательному водителю не удастся предъявить претензий к управляемости Porsche Cayenne S

Страшно подумать, сколько всего изменилось в компаниях Volkswagen (VW) и Porsche с 2002 г., когда свет увидел первый Cayenne! Лишился своего поста гендиректор Porsche Венделин Видекинг, решившийся в 2007 г. с благословения одного из крупнейших акционеров Porsche и Volkswagen Group, Вольфганга Порше, затеять поглощение родственной VW Group. Затея провалилась: аппаратные таланты другого крупнейшего акционера Porsche и VW Group, Фердинанда Пьеха, оказались ярче: Видекинг был вынужден уйти из Porsche и позже оказался под следствием по обвинению в манипулировании рынком, а сама Porsche утратила статус независимой компании и вошла в состав VW Group.

Но в 2015 г. под давлением других акционеров был вынужден уйти с поста председателя наблюдательного совета VW Group и сам Пьех, за предыдущие 20 лет руководства группой схарчивший не одного топ-менеджера, не разделявшего его взглядов на то, каким путем должна идти VW Group. Следом пал и бывший протеже Пьеха, гендиректор VW Group Мартин Винтеркорн, его сменил руководитель Porsche Маттиас Мюллер. Эти отставки стали результатом дизельгейта.