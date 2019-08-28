Toyota и Suzuki обменяются пакетами акций

Toyota и Suzuki сформируют долгосрочный альянс и будут совместно работать в новых сферах, включая технологии роботизированного вождения Андрей Гордеев / Ведомости

Японские Toyota Motor и Suzuki Motor объявили о формировании долгосрочного альянса, который ускорит их технологическое развитие и поможет адаптироваться к радикальным изменениям в мировой автомобильной промышленности. Компании сформируют партнерство путем приобретения акций друг друга, говорится в сообщении. Toyota купит 4,94% акций Suzuki на 96 млрд иен ($907 млн), a Suzuki приобретет на 48 млрд иен ($453 млн) акции более крупной Toyota, что эквивалентно доли 0,2% по текущему курсу. Suzuki использует 20 млрд иен из вырученных средств на развитие новых технологий, включая роботизированное вождение, а оставшуюся часть – на пополнение капитала, заявила компания.

Автопроизводители заявили, что намерены преодолеть вызовы, стоящие перед отраслью, «выстраивая и углубляя отношения сотрудничества в новых областях и продолжая оставаться конкурентами». Компании укрепят технологии и продукты, на которых специализируется каждая из них. Toyota лидирует в мире по выпуску гибридных автомобилей. Suzuki специализируется на компактных автомобилях и преуспела в продажах на рынках развивающихся стран. Компании будут совместно работать в новых сферах, включая технологии роботизированного вождения, говорится в сообщении.

Toyota и Suzuki сообщили о возможности партнерства в 2016 г. Ранее в этом году компании объявили о совместном производстве электромобилей и компактных автомобилей.

В августе 2017 г. Toyota договорилась об обмене пакетами акций и совместных инвестициях с Mazda Motor. Toyota получила долю 5,05% в Mazda, а Mazda – 0,25% в более крупном автомобилестроителе, в строительство завод в США планировалось инвестировать $1,6 млрд. Партнерство с Suzuki очень похоже на взаимные инвестиции, сделанные Toyota и Mazda, сказала Bloomberg аналитик Macquarie Capital Securities Дженет Льюис. Она назвала вхождение в капитал Suzuki выгодной сделкой для Toyota. Тем не менее акции Toyota подешевели на 0,43% на торгах в среду, стоимость бумаг Suzuki снизилась на 0,6%.

В конце 2017 г. Toyota объявила о переходе на электрифицированные приводы автомобилей: к 2025 г. в модельных рядах Toyota и Lexus не останется машин без варианта с электрическим или гибридным двигателем, а в 2030 г. будет продано 5,5 млн электрифицированных автомобилей, в том числе 1 млн электромобилей (EV) с нулевым уровнем выбросов (с питанием от аккумуляторов, BEV, или от водородных топливных ячеек, FCEV). Toyota стремится расширить масштабы производства комплектующих для электрифицированных машин следующего поколения. В этом году компания объявила об открытии бесплатного доступа к своим патентам на электромоторы и блоки управления мощностью, напоминает Automotive News. В текущем финансовом году Toyota потратит в семь раз больше на исследования и разработки, чем Suzuki. которая назвала растущую стоимость изготовления конкурентоспособных автомобилей в качестве причины для объединения усилий с партнером.

В июне Toyota скорректировала планы, объявив, что электрифицированные машины достигнут половины глобальных продаж уже к 2025 г., т. е. на пять лет раньше. Также компания будет сотрудничать с китайскими производителями аккумуляторов для ускорения перехода на электромобили.