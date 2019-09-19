Porsche Cayenne E-Hybrid: На Камчатке как дома

Спортивный кроссовер, включая гибридную версию, можно эксплуатировать во всех регионах России, а не только в Москве

Богатых туристов возят по дорогам Камчатки на полноприводных грузовиках-автобусах, рядом с которыми новенькие Porsche Cayenne смотрелись просто фантастично Александр Губский / Ведомости

Китайский турист безошибочно выделил гибридный Cayenne в ряду немецких кроссоверов, припаркованных перед камчатским рестораном «Лось-Лосось»: «Это гибрид? Сколько стоит? У меня дома два Porsche – Macan и Boxster, теперь хочу купить себе гибридный Cayenne».

Богатые туристы из Южного Китая прилетают на Камчатку транзитом через Владивосток (бедные китайцы с севера, путешествующие группами, во Владивостоке и остаются). Богатые любители рыбной ловли из Северной Америки, для которых Аляска уже недостаточно экстремальное место для рыбалки, прилетают летом чартерами Анкоридж – Петропавловск-Камчатский. Богатые путешественники из Японии, Кореи и США прибывают на Камчатку на круизных лайнерах (в этом году полуостров надеется догнать Владивосток по количеству заходов круизных судов). Бедному туристу на Камчатке делать нечего: одна лишь вертолетная экскурсия в Долину гейзеров обойдется в 37 000 руб. на человека. (Не планируя ее посещения, отправляться на полуостров бессмысленно, а кроме как вертолетом туда не добраться.)

Камчатка, открывшаяся миру в 1991 г. (одновременно с другими закрытыми в СССР городами и территориями – Владивостоком, Свердловском, Горьким и др.), стала направлением элитарного экологического туризма. И, судя по всему, останется таким в будущем: та же Долина гейзеров (часть Кроноцкого государственного заповедника) даже при идеальной погоде способна принять не больше дюжины вертолетов, т. е. лишь пару сотен туристов в день. А столпотворения людей в долине допустить нельзя – и не только потому, что это заповедник. А потому, что вокруг – кипящая вода, бурлящая глина и медведи, греющиеся где-то в окрестных зарослях. Поэтому каждую группу туристов в Долине гейзеров обязательно сопровождает вооруженный инспектор заповедника.

На приблизительно 200 000 туристов, что посещают полуостров ежегодно, приходится 25 000 камчатских медведей, т. е. по восемь путешественников на мишку. Подтверждаю пропорцию: за три дня пребывания на полуострове наша группа из двух дюжин журналистов и сотрудников Porsche встретила трех медведей: один перебежал дорогу нашему кортежу, а мать с медвежонком мы увидели пасущимися в ягоднике. Нам объяснили смысл жизни медведя: съесть летом как можно больше всего, что желудок может переварить, чтобы набрать как можно больше жира и пережить зиму. Зная это, любой здравомыслящий человек будет держаться от медведей подальше. И тем более никогда не предложит «милому мишке» людской пищи: один раз ее попробовав, медведь, в следующий раз встретив человека, обязательно потребует ее вновь. А не получив, запросто может человека убить. Такого медведя придется пристрелить. То есть однажды покормить медведя – значит убить его, сказали нам в заповеднике.

Поэтому мы наблюдали за медведицей и медвежонком, поедающими спелые ягоды, не выходя из машины, – издалека смотрелось очень умильно. Нашим коллегам повезло еще больше: они встретили двух медведей прямо по ходу движения. Опешившие звери пустились наутек по грунтовке, на ходу демонстрируя симптомы медвежьей болезни и развив скорость 30 км/ч. Забег продолжался полминуты, после чего медведи один за другим сиганули с дороги в чащу.

А кроссоверы Porsche на камчатских гравийных дорогах, пыльных летом, но хорошо укатанных и без страшных ям (как минимум на 200-километровом участке от Петропавловска до Апачинских термальных источников, что проехали мы), легко держали крейсерскую скорость 80–90 км/ч. На очень приличных шоссе в окрестностях Елизова и Петропавловска-Камчатского Cayenne могли бы проявить свой скоростной потенциал в гораздо большей степени, но мешало непривычно большое (для Москвы и Подмосковья) количество полицейских машин на обочинах дорог.

Продажи гибридного Cayenne E-Hybrid (PHEV) в России начались в конце прошлого года. (Помимо версии E-Hybrid суммарной мощностью 462 л. с. существует еще экстремальная версия Turbo S E-Hybrid мощностью 680 л. с., появившаяся в этом году.) У гибрида – четыре режима движения: E Power, Hybrid Auto, Sport и Sport Plus. В первом Cayenne движется исключительно на электротяге – если не продавить педаль в пол или до достижения скорости в 135 км/ч, только после этого подключается 6-цилиндровый бензиновый двигатель. То есть теоретически, учитывая скоростные ограничения на российских дорогах, Cayenne E-Hybrid может быть чистым электрокаром. Если будет хватать запаса батареи. Но теория с практикой, как всегда, расходится. Производитель обещает запас хода на электричестве в 40 км с небольшим, но я на Камчатке обнулил батарею меньше чем за 30 км. Правда, мы с напарницей ни в чем себя не ограничивали: работали климат-контроль, музыка, навигация; естественно, были включены ходовые огни. И это были 30 очень запоминающихся километров: тишина в салоне, линейные ускорения...

Когда батарея разряжается, бортовой компьютер автоматически переключает режим движения в базовый Hybrid Auto. В нем автомобиль приводится в движение бензиновым двигателем, электромотором или двумя агрегатами вместе. Понятно, что при полностью разряженной батарее Cayenne едет только на бензине, а рекуперация энергии торможения не сильно помогает зарядке.

Зато ей помогает режим Sport Plus. В этом режиме гибридный Cayenne совсем другой автомобиль: двигатель внутреннего сгорания работает постоянно, и часть его энергии используется для подзарядки батареи, чтобы при необходимости быстрого разгона или обгона могли быть использованы все резервы силовой установки.

Разрядив батарею, я переключился именно в Sport Plus, и за 80 км пробега по асфальтовым дорогам Камчатки бортовой компьютер показал расход 8,1 л на 100 км при средней скорости 44 км/ч.

На Халактырский пляж организаторы тест-драйва гибридный Cayenne не пустили – испугались, что массивный автомобиль (гибридный кроссовер на 3 ц тяжелее своего бензинового собрата) может увязнуть в черном вулканическом песке. Остальные кроссоверы Porsche – обычные и купе – пляжный маршрут прошли без проблем, переключив настройки полноприводного шасси в режим «песок».

Конечно, кавалькада новеньких Porsche Cayenne на дорогах Камчатки смотрелась фантастично. Но не из-за их леворульности: мне показалось, что автопарк Петропавловска постепенно мигрирует на «континентальный» руль. Понятно, что праворульных японок в городе и крае по-прежнему большинство, но леворульные машины уже не являются экзотикой – и кажется, что пропорционально их больше, чем, например, во Владивостоке.

«И как себя «Кайенн» у нас ведет?» – спросил меня владелец УАЗ «Патриот» во внедорожном обвесе. «Нормально, – говорю. – Но колесо пробил». «Это он зимой у нас не ездил», – саркастически заметил местный житель.

Петропавловск-Камчатский – Паратунка – Апача

Тест-драйв организован компанией Porsche