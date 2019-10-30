Fiat Chrysler сливается с производителем Peugeot
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Итало-американский автопроизводитель со штаб-квартирой в Нидерландах, Fiat Chrysler Automobiles, уже второй раз в этом году включился в переговоры о слиянии с французским конкурентом. На этот раз – с группой PSA, выпускающей автомобили марок Peugeot, Citroen и DS. Весной Fiat Chrysler уже делал предложение о слиянии компании Renault. Однако той сделке помешали напряженные отношения Renault с японской компанией Nissan, входящей с Renault в один альянс, и позиция правительства Франции, которое опасалось, что сделка может поставить будущее альянса под угрозу.
Первой о переговорах Fiat Chrysler и PSA во вторник сообщила The Wall Street Journal. В среду обе компании подтвердили, что переговоры ведутся, и даже раскрыли некоторые детали, обсуждавшиеся на них. Одним из вариантов соглашения является полное слияние компаний на равных условиях, в результате которого может возникнуть четвертый по величине в мире автопроизводитель стоимостью около $46 млрд. В этом случае гендиректор PSA Карлос Таварес может возглавить объединенную компанию, а председателем совета директоров станет наследник семьи Аньелли Джон Элканн, занимающий аналогичную должность в Fiat Chrysler.
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