Audi Q3: Уютный провокатор

Автомобиль реагировал плавно и адекватно на малейшее движение руля, что буквально спасло меня на очень узких улочках Сорренто. Там же я оценила и отличный обзор с высоты водительского места, хотя время от времени все же требовалась помощь сидящих в машине коллег. Дело в том, что на улицах, по которым мы проезжали, иногда с трудом могли разминуться даже две малолитражки, а поцарапанные стены домов во множестве напоминали о тех, кто сделать этого так и не смог. Поэтому я с замиранием сердца проезжала мимо каждого автомобиля, при этом практически в сантиметре-двух от стен и углов (кроме коллег мне в этом еще отлично помогали датчики парковки). И каждый раз удивляясь, насколько же удобно управление в этой машине. В нашем автомобиле также были установлены система контроля полосы (active lane assist) и настраиваемый ограничитель скорости, но они нам не понадобились, так как по трассе ехать практически не пришлось.