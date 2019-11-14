Audi Q3: Уютный провокатор
С новым Audi Q3 я познакомилась в Италии, куда сбежала на выходные из холодной Москвы. В голове рисовалась красивая картинка: солнечное итальянское побережье, яркий кроссовер с современным дизайном, захватывающие виды с серпантинов...
Увы, реальность оказалась слегка прозаичнее. Сразу после нашего прилета в Неаполе начался проливной дождь, и пока мы бежали до машины, вымокли до нитки. В первую очередь мы включили все возможные обогревы и расслабленно выдохнули, продолжая заливать кожаный салон автомобиля ручьями воды с курток и волос. В этот момент я позавидовала водителю и сидящему спереди пассажиру, потому что у них был обогрев сидений и климат-контроль, а у нас сзади – только сопла вентиляции в полу и центральном тоннеле.
Пока мы бежали до машины, у меня в голове успело промелькнуть две мысли: «какой же он красивый» и «как мы все там разместимся с рюкзаками?». И очень удивилась, когда вчетвером мы разместились в машине с комфортом, даже не успев убрать рюкзаки в багажник и забрав их с собой в салон. Новый Q3 переехал на платформу MQB, на которой также построены Skoda Kodiaq, Volkswagen Tiguan и многие другие автомобили концерна Volkswagen. По сравнению с предыдущей моделью Q3 стал на 97 мм длиннее (4484 мм), на 25 мм шире (1856 мм), а колесная база выросла на 77 мм (2680 мм). Так что сидеть удобно было всем, и, отрегулировав под себя спинку заднего сиденья, я начала осматривать интерьер.
Взгляд сразу цепляют слегка развернутая в сторону водителя центральная консоль, сенсорный экран с мультимедийной системой MMI Touch, металлические окантовки сенсорного дисплея и оранжевые вставки из алькантары – искусственной замши. Audi отказалась от аналоговой приборной панели, она цифровая на 12,3-дюймовом экране, который управляется с помощью кнопок на рулевом колесе. На экран за рулевым колесом кроме спидометра и тахометра можно вывести разные параметры – карту с маршрутом навигатора, плейлисты и названия треков проигрываемой музыки, запас хода до заправки и другие параметры поездки, а также подключенное мобильное устройство. Еще на этот экран выводятся подсказки (например, включить режим паркинга, чтобы не откатиться назад) или предупреждения (например, о незакрытых дверях).
Второй, 10,1-дюймовый дисплей по центру приборной панели сенсорный, на него можно также выводить навигатор, настройки автомобиля, медиапроигрыватель и дублировать дисплей смартфона при его подключении к системе. Единственное – на этот сенсорный экран не удавалось вывести вместе и карту (по ней было привычнее ориентироваться, чем по навигации на приборной панели), и другие функции, например проигрыватель, которым могли бы управлять пассажиры. Под экраном разместились кнопки управления климат-контролем (в стандартной комплектации – кондиционером), а чуть ниже за рычагом коробки передач – кнопки выбора режима вождения и ассистента парковки. Там же ниша для беспроводной зарядки и USB-разъемы – обычный и USB-C. Для пассажиров заднего сиденья также сделаны два разъема USB-C. Такого провода ни у кого из нас не было, только стандартный USB 2.0, а к беспроводной зарядке iPhone 8 подключиться не смогли, так что у нас остался один провод на четверых. Для проигрывания музыки смартфон можно соединить с системой автомобиля проводом или по Bluetooth.
Навигатор машины быстро и без сбоев довел нас до первой промежуточной остановки, распогодилось, и я смогла наконец полюбоваться автомобилем и снаружи. Линии кузова стали более резкими, кроссовер стал выглядеть более хищно и немного хулиганисто за счет восьмиугольной черной решетки радиатора и фар, похожих на прищуренный взгляд. Он как бы бросает вызов: «Ну что, погоняем?» И мы согласились.
Следующая часть поездки предстояла по серпантинам Амальфитанского побережья – до живописной деревни Позитано, оттуда до городка Равелло и в Сорренто, но уже не по прибрежной части, а через горы Латтари, с которых открывался фантастический вид на Везувий. Поскольку поездка продолжилась для меня снова в качестве пассажирки заднего сиденья, это не предвещало ничего хорошего: обычно меня сразу укачивает на заднем сиденье в любой машине.
Но не в этот раз. Мы ездили на Q3 35 TFSI с двигателем 1,4 л мощностью 150 л. с. Audi легко разгонялась, плавно поворачивала и в целом оказалась очень комфортной, так что я вдоволь успела насладиться всеми видами. Жутковато было ехать рядом с отвесными скалами с открытой панорамной крышей – казалось, что сейчас с этой скалы непременно что-нибудь посыплется или даже упадет какая-нибудь глыба. Но и смотреть на серпантинах вверх через стеклянную крышу оказалось тоже страшновато. Также на заднем сиденье явно чувствовались ямы на дороге, благо в Италии их оказалось не очень много. Шумоизоляция в Q3 хорошая, но на проселочных дорогах был немного отчетливее слышен гул колес, периодически перебиваемый стуком подвески по ямам. А вот аудиосистема порадовала – звук был чистым даже в песнях, которые были скачаны не в лучшем качестве.
Когда я села за руль, хорошая управляемость и плавность Q3 стали для меня еще более очевидными. Разве что при обгоне сначала машина на мгновение подвисала, а только потом срывалась с места. Шум на плохом асфальте спереди слышно чуть меньше – просто отдаленный гуд дороги, а ямы не чувствуются совсем. Спортивное сиденье оказалось для меня невероятно удобным.
Автомобиль реагировал плавно и адекватно на малейшее движение руля, что буквально спасло меня на очень узких улочках Сорренто. Там же я оценила и отличный обзор с высоты водительского места, хотя время от времени все же требовалась помощь сидящих в машине коллег. Дело в том, что на улицах, по которым мы проезжали, иногда с трудом могли разминуться даже две малолитражки, а поцарапанные стены домов во множестве напоминали о тех, кто сделать этого так и не смог. Поэтому я с замиранием сердца проезжала мимо каждого автомобиля, при этом практически в сантиметре-двух от стен и углов (кроме коллег мне в этом еще отлично помогали датчики парковки). И каждый раз удивляясь, насколько же удобно управление в этой машине. В нашем автомобиле также были установлены система контроля полосы (active lane assist) и настраиваемый ограничитель скорости, но они нам не понадобились, так как по трассе ехать практически не пришлось.
К вечеру в Audi зажглась контурная подсветка салона (можно выбрать из 30 оттенков), в машине стало невероятно уютно, а плавный ход начал постепенно убаюкивать пассажиров. Да и меня, буду честной, тоже начало клонить в сон, но я не сдалась и довезла всех до места назначения в целости и сохранности. Правда, в конце поездки вылезать из Q3 совсем не хотелось, там я чувствовала себя почти как дома.
За время поездки (около 130 км) расход бензина составил 8,2 л на 100 км.
Стоимость нового Q3 в стандартной комплектации стартует от 2,253 млн руб. – за переднеприводный кроссовер 35 TFSI с двигателем 1,4 л 150 л. с. и роботизированной коробкой S tronic, белого цвета, со стандартными передними сиденьями и обитым тканью и искусственной кожей салоном, Bluetooth-интерфейсом для подключения мобильного телефона и голосовым управлением. Также в стандартную версию включен ассистент движения на спуске, парктроник с датчиками сзади и круиз-контроль. Ну и само собой, подушки и ремни безопасности. Практически все остальные функции выбираются отдельно в конфигураторе. Я тестировала 35 TFSI S tronic в версии Sport, его стоимость с дополнительными функциями (спортивные сиденья, беспроводная зарядка, датчики парковки, панорамная крыша и т. д.) набежала на 3,7 млн руб.
Тест-драйв организован компанией Audi