Suzuki Jimny: Маленький скакун
Давно ли вы играли в тетрис? Я – буквально в эти выходные, в тетрис 3D: мне нужно было уместить все необходимое в поездке в суперкомпактный внедорожник Suzuki Jimny. И это мне удалось.
Когда я увидела наследника легендарного «Самурая» в первый раз, он мне показался этаким крошкой-гелендвагеном, особенно он похож на немецкий внедорожник сбоку. Но Jimny, конечно, смотрится невероятно маленьким, даже немного игрушечным. «А получится ли сделать на нем все запланированные поездки?» – подумала я и обреченно вздохнула, когда увидела багажник, а точнее, практически его отсутствие. Новый Jimny стал на 195 мм короче (его длина 3480 мм), шире на 45 мм (1645 мм) и выше на 15 мм (1720 мм). Дорожный просвет увеличился на 20 мм до 210 мм. А багажник, который и прежде был ничтожным (113 л), уменьшился до 85 л – у некоторых машин бензобак больше.
Но внутри он кажется не таким уж и маленьким, особенно за счет высокой посадки. Сидеть на водительском сиденье оказалось удобно – отличный обзор через лобовое и боковые стекла, сиденье достаточно комфортное. Единственное, с чем у меня возникли проблемы на этапе обустройства в новом автомобиле, – невозможно поднять сиденье так, чтобы смотреть вперед было совсем комфортно, т. е. видеть капот. Отдельной регулировки по высоте здесь нет, но, если двигать сиденье вперед, оно одновременно приподнимается. Пришлось подвинуться ближе к рулю, отчего потом в долгих поездках затекали ноги – геометрию кресла в Jimny явно чертили под японские пропорции тела.
Интерьер Jimny крайне простой, я бы сказала, аскетичный. Обычный пластик, тканевая обивка салона, утилитарный дизайн. Кнопок минимум, но все они на передней панели и под ней, что разумно – машина все же очень компактная внутри и, водителю, например, было бы неудобно открывать окно кнопкой на двери, гораздо легче тянуться правой рукой вперед под торпедо. Между передними сиденьями расположены рычаги переключения коробки передач (в моей машине был 4-ступенчатый автомат, а самая простая комплектация идет с 5-ступенчатой механической трансмиссией) и подключения полного привода и пониженной передачи. Подстаканники находятся скорее ближе к пассажирам заднего сиденья, а подлокотника или бокса между сиденьями вовсе нет, хотя они определенно были бы не лишними – например, чтобы сложить в них всякие мелочи. Под телефон есть небольшая полочка под кнопками регулировки климат-контроля. Там же единственная USB-розетка, через которую я подключала iPhone к системе CarPlay, хотя можно это сделать и по Bluetooth.
Управлять системой CarPlay можно с помощью семидюймового сенсорного экрана, гордо венчающего торпедо. Экран разделен на четыре части – радио, навигатор, звонки по телефону (если подключен) и, наконец, CarPlay. Я подключилась к системе невероятно быстро, сразу получила доступ к своим контактам, звонкам, плейлистам и мессенджерам. Управлять музыкой и вызовами можно также кнопками на руле, что очень удобно в дороге и позволяет меньше отвлекаться.
После подключения смартфона Jimny прокладывал маршруты с помощью Google Maps. Карту можно вывести на одну половину экрана, а медиапроигрыватель или экран вызовов – на другую. Музыкальная система здесь самая обычная, хотя какая бы они ни была, ей трудно было бы порадовать любителя чистого звука из-за не слишком хорошей шумоизоляции машины.
Jimny очень маневренный и юркий. В городском потоке лавирует уверенно, в маленьких дворах и вовсе незаменим – и проехать между машинами, и объехать кого-то по бордюру может без проблем. В городе я полный привод не подключала, и после первого снегопада машину стало сильно заносить на поворотах даже на маленькой скорости. Подвеска очень жесткая – на лежачих полицейских маленькая машинка подскакивала, даже когда я старалась переезжать их очень медленно. Зато без труда парковалась, влезала даже в самые маленькие парковочные места. За счет хорошего обзора на нем удобно маневрировать в узком пространстве, и это несмотря на отсутствие не то что камер бокового или заднего обзора, но даже обычных парктроников. В общем, одной или вдвоем по городу перемещаться на Jimny было отлично.
Главным испытанием оказалась поездка на дачу. Нужно было вместить в джип-малыш широкоплечего мужа, ребенка с детским креслом и бабушку с несколькими сумками. Сзади в Jimny могут поместиться только два человека, без вариантов, и никак не три «в тесноте, да не в обиде». Если не складывать задние сиденья, то в багажник можно поместить пару пачек писчей бумаги (в ширину). Но в потайной нише, которая скрывается под крышкой на дне багажника, уложены «набор автомобилиста» и аптечка, хотя очень удивительно, что они туда влезли. Если сложить задние сиденья, то объем багажника получается 377 л. Но тогда в джипчик не влезут ребенок и бабушка. Тут и начался тетрис. Невероятным образом какие-то из сумок влезли в багажник в сплюснутом состоянии, а остальные разместились на подлокотниках заднего сиденья. Дело в том, что под задними окнами есть небольшие полки, на них-то и удалось разместить оставшиеся сумки. Поразительно! Я смотрела на загруженную машину и не могла поверить своим глазам – каким образом мы это сделали?
Два часа в дороге прошли достаточно легко, хотя чувствовалось, что на трассе Jimny... подвисает. Максимальная скорость, которую может развить машина с мотором 1,5 л мощностью 102 л. с. и «автоматом», – 140 км/ч. Стартует достаточно легкий (1110 кг) внедорожник довольно прытко, а ехать быстрее 100–110 км/ч ему уже тяжело – его начинает болтать в колее, появляется ощущение, что сейчас его снесет боковым ветром, а чтобы разогнаться, приходится долго и мучительно давить на газ.
Зато в поле и на бездорожье Jimny похож на дикого зверя, наконец-то вырвавшегося на свободу. Он с легкостью катался по всевозможным ухабам, играючи переезжал через канавы глубиной 30 см, выбирался из грязи, а на следующий день, когда подморозило и дороги превратились в каток, он показывал мастер-класс езды по льду. Правда, зверек оказался еще и достаточно шумный – выезжая на бездорожье, Jimny превращается в погремушку, звенит и бряцает со всех сторон, даже если багажник пуст и в салоне ничего не лежит.
Муж, покатавшись на Jimny, сказал, что моя машина не такая уж и маленькая (хотя она малолитражка), но четырехлетняя дочь уверенно заявила, что ей эта машина нравится больше, чем наша, потому что «ну она же такая милая крошечка». Бабушка так до конца и не поверила, что смогла поместиться в машину вместе с сумками и доехать с комфортом. Мне же очень понравилось высоко сидеть, проезжать всюду и наконец не слышать, как в заставленных машинами дворах скрежещут о бордюры бамперы и другие части снизу машины. Только не уверена, что я готова к ежедневной игре в тетрис, пусть и с таким милым «Самураем».
За неделю мы проехали чуть более 400 км в городе и по шоссе, расход составил 9,9 л/100 км. Цены на Suzuki Jimny начинаются от 1,36 млн руб. за версию с ручной трансмиссией. В топовой комплектации GLX, которая была у нас на тест-драйве, внедорожник стоит от 1,57 млн руб. без дополнительных опций.