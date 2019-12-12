Suzuki Jimny: Маленький скакун

Главным испытанием оказалась поездка на дачу. Нужно было вместить в джип-малыш широкоплечего мужа, ребенка с детским креслом и бабушку с несколькими сумками. Сзади в Jimny могут поместиться только два человека, без вариантов, и никак не три «в тесноте, да не в обиде». Если не складывать задние сиденья, то в багажник можно поместить пару пачек писчей бумаги (в ширину). Но в потайной нише, которая скрывается под крышкой на дне багажника, уложены «набор автомобилиста» и аптечка, хотя очень удивительно, что они туда влезли. Если сложить задние сиденья, то объем багажника получается 377 л. Но тогда в джипчик не влезут ребенок и бабушка. Тут и начался тетрис. Невероятным образом какие-то из сумок влезли в багажник в сплюснутом состоянии, а остальные разместились на подлокотниках заднего сиденья. Дело в том, что под задними окнами есть небольшие полки, на них-то и удалось разместить оставшиеся сумки. Поразительно! Я смотрела на загруженную машину и не могла поверить своим глазам – каким образом мы это сделали?