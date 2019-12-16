Opel Zafira вернулась в Россию
Российские дилеры Opel начали принимать предварительные заказы на автомобили марки, сообщила 16 декабря группа PSA. Дилерская сеть насчитывает 11 партнеров, в 2020 г. их число удвоится.
Первыми моделями, вышедшими на российский рынок, стали поставляемый из Германии кроссовер Grandland X и пассажирский микроавтобус Zafira Life, который выпускается в России – на калужском заводе «ПСМА Рус». В первой половине 2020 г. к ним добавится грузовой фургон Vivaro – его тоже планируется производить в Калуге.
Grandland X предлагается по цене от 1,8 млн до 2,2 млн руб. Доступны три комплектации с одним силовым агрегатом – бензиновым турбодвигателем 1,6 л мощностью 150 л. с. и 6-ступенчатой АКПП. Стоимость Zafira Life – от 2,55 млн до 3 млн руб. Машины оснащены дизельным двухлитровым турбомотором 150 л. с. и 6-ступенчатым автоматом.
Продажи Opel в России возобновляются после четырехлетней паузы. Прежний владелец марки – General Motors (GM) – объявил об уходе Opel с российского рынка в 2015 г. «Бренд Opel возвращается в Россию в составе Groupe PSA, и это – грандиозное событие», – отмечает старший вице-президент группы PSA в регионе Евразия (в него входят Россия, Украина и страны СНГ) Пол Уиллкокс. «Мы будем постепенно увеличивать наше присутствие в стране в ближайшие годы, в том числе, расширяя ассортимент предлагаемой продукции», – обещает гендиректор Opel Майкла Лошеллера (их слова приводятся в сообщении).
В рекордном для российского рынка 2012 г. доля Opel составляла почти 3%. После возвращения в долгосрочной перспективе она может составлять около 1%, говорил в июне 2019 г. в интервью «Ведомостям» предшественник Уиллкокса – Яник Безар. «Мы разработали стратегию развития, суть которой – поступательный рост прибыльности. Мы не заинтересованы в большой доле на рынке, если это принесет нам убытки», – пояснял он. Выбор первых моделей для начала продаж в России Безар объяснял тем, что в этих моделях используются схожие технологии, двигатели, автокомпоненты, «что важно для сервисного обслуживания». Группа планирует ежегодно добавлять по 1–2 новые модели для российского рынка, часть их них будут выпускаться в Калуге.
Выбор сегментов для старта продаж Opel в России связан с их большой емкостью, сказал представитель группы. Прогноз продаж он не раскрыл, но отметил, что сейчас около 70% общих продаж PSA в России приходится на легкие коммерческие автомобили (LCV). За 11 месяцев 2019 г. автоконцерн продал в стране 7045 автомобилей – на 16,5% меньше, чем годом ранее, гласят данные АЕБ. Весь рынок легковых и легких коммерческих автомобилей сократился на 2,8% до 1,58 млн шт. По данным агентства «Автостат», в январе – ноябре в России было продано немногим более 98 700 LCV – падение составило 1%. Продажи PSA в этом сегменте, напротив, выросли на 5,5% до 4477 машин.
Zafira до продажи Opel группе PSA и последовавшей за этим смены платформы (из-за ограничений по использованию технологий GM) по своим размерам была меньше, чем сейчас, напоминает исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. На российском рынке модель была единственной в своем роде, что обеспечивало ей хорошие продажи – например, 4400 шт. в 2014 г. (рекорд был поставлен в 2008 г. – 9300 шт.), отмечает он.
С увеличением габаритов у Zafira появились конкуренты, но в то же время новый для модели сегмент – более емкий, указывает эксперт. Конкурентами Zafira будут такие модели, как Volkswagen Multivan (стоит в России от 2,82 млн руб. – «Ведомости»), Hyundai H1 (от 2,13 млн руб.), Mercedes-Benz Vito (от 2,1 млн руб.), считает представитель группы PSA. Эти модели называет и Удалов. За счет локализации и гибкой ценовой политики Opel может претендовать на прежние продажи модели, или как минимум – сопоставимые с конкурентами, считает он. За 11 месяцев российские продажи Hyundai H1, например, составили 1555 шт. – рост на 33%, по данным агентства.