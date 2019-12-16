Opel Zafira вернулась в Россию

В рекордном для российского рынка 2012 г. доля Opel составляла почти 3%. После возвращения в долгосрочной перспективе она может составлять около 1%, говорил в июне 2019 г. в интервью «Ведомостям» предшественник Уиллкокса – Яник Безар. «Мы разработали стратегию развития, суть которой – поступательный рост прибыльности. Мы не заинтересованы в большой доле на рынке, если это принесет нам убытки», – пояснял он. Выбор первых моделей для начала продаж в России Безар объяснял тем, что в этих моделях используются схожие технологии, двигатели, автокомпоненты, «что важно для сервисного обслуживания». Группа планирует ежегодно добавлять по 1–2 новые модели для российского рынка, часть их них будут выпускаться в Калуге.