Opel возобновил продажи автомобилей в России после четырехлетнего перерыва
Группа PSA, которой принадлежит бренд Opel, начала предварительный прием заказов на модели Grandland X и Zafira Life, сообщается на сайте автопроизводителя.
PSA производит Grandland X в немецком Айзенахе, а Zafira Life – на своем заводе в Калуге. Предполагается, что в начале 2020 г. в России также начнут продавать фургоны Opel Vivaro, их производство будет организовано в Калуге.
Первые автомобили Opel также можно приобрести в автосалонах в 11 городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Ростове, Рязани, Тюмени и Нижнем Новгороде. Уже в 2020 г. дилерская сеть увеличится в два раза, добавляется в материале.
Американская корпорация General Motors (GM), владевшая брендом Opel до 2017 г., в 2011 г. заключила с российскими властями соглашение о работе в России в режиме промышленной сборки. Автоконцерн производил автомобили Opel, в том числе наиболее популярный хетчбэк Opel Astra, на заводе в Петербурге и калининградском «Автоторе». К 2020 г. локализация производства должна была достигнуть 60%.
В марте 2015 г. GM объявила об уходе Opel с российского рынка, в том же году продажи новых автомобилей прекратились. Руководство автоконцерна указывало на сокращение продаж из-за сложной экономической ситуации в России. Кроме того, из-за изменения курсов валют компании пришлось поднять цены – это также негативно сказалось на спросе.
Группа PSA сообщила о возвращении автомобильного бренда Opel на российский рынок в феврале 2019 г. Выход на новые экспортные рынки – основа стратегического плана по развитию немецкого бренда Opel как в Европе, так и на мировых рынках, указывала PSA.