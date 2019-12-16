Opel возобновил продажи автомобилей в России после четырехлетнего перерыва

Американская корпорация General Motors (GM), владевшая брендом Opel до 2017 г., в 2011 г. заключила с российскими властями соглашение о работе в России в режиме промышленной сборки. Автоконцерн производил автомобили Opel, в том числе наиболее популярный хетчбэк Opel Astra, на заводе в Петербурге и калининградском «Автоторе». К 2020 г. локализация производства должна была достигнуть 60%.