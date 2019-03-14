Opel сообщил, с какими моделями вернется в Россию

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Opel покинул российский рынок в 2015 г., тогда он принадлежал американской General Motors Андрей Махонин / Ведомости

Французская группа PSA определилась, с каких моделей начнется возвращение марки Opel в Россию. В IV квартале 2019 г. стартуют продажи кроссовера Opel Grandland X, пассажирского микроавтобуса Opel Zafira Life и коммерческого фургона Opel Vivaro Transporter, перечисляется в сообщении автоконцерна, опубликованном в четверг, 14 марта.

Grandland X будет импортироваться из Германии, а Zafira Life и Vivaro Transporter – выпускаться на заводе «ПСМА рус» в Калуге (совместное предприятие с Mitsubishi), поясняет французский автоконцерн. Цены и комплектации не раскрываются. На первом этапе у марки будет в России 15–20 дилеров, в среднесрочной перспективе их число удвоится.