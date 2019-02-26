Автомобили Opel до конца года могут появиться в продаже в России
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О возвращении Opel в Россию 26 февраля объявила французская группа PSA, в которую входят Peugeot и Citroen. Когда возобновятся продажи, какие это будут модели, сколько они будут стоить и другие подробности представитель российского офиса PSA не раскрыл. Представитель PSA Карин Дуэ пояснила ТАСС, что компания намерена развернуть производство автомобилей Opel на заводе в Калуге. «Мы отнюдь не намерены ввозить в Россию машины Opel, собранные в других странах, – цитирует ТАСС ее слова. – Мы обеспечим их производство на российской территории». «Локальное производство – один из приоритетов и основной инструмент успешности автомобильного бизнеса в России, – сказал «Ведомостям» представитель российского офиса PSA. – Принимая это во внимание, мы рассматриваем возможность расширения модельного ряда, не исключая бренд Opel».
В Калуге расположен совместный автозавод PSA и Mitsubishi, в нем у французской компании 70%. Для PSA в режиме полного цикла, включающего сварку, окраску и сборку, выпускаются легковые автомобили Peugeot 408, Citroen С4 и легкие коммерческие – Peugeot Traveller, Citroen SpaceTourer, Peugeot Expert и Citroen Jumpy. Мощность завода – 125 000 машин в год, но он загружен на треть.
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