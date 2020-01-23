Правительство сделает удобнее для бизнеса программу льготного лизинга

Запуск новой госпрограммы льготного лизинга – так называемой единой лизинговой субсидии – откладывается, рассказали «Ведомостям» участник недавнего совещания в Минпромторге, федеральный чиновник и сотрудники трех автоконцернов. Предполагалось, что в январе будет объявлен конкурсный отбор лизинговых компаний для участия в программе, но это случится не ранее чем через месяц – в правительстве скорректируют условия с учетом предложений бизнеса. Механизм, помимо прочего, оказался слишком сложным для реализации, и новый куратор Минпромторга – вице-премьер Юрий Борисов – согласился его доработать, говорят сотрудники автоконцернов. Конкретные изменения еще определены, идет обсуждение.