Audi Q8: спасибо, дорогая
Хочется брюзжать: куда катится этот мир?! Минимум два раза в день, выключая зажигание тестовой Audi Q8, я говорил машине «спасибо». Но совсем не за езду с огоньком по напичканной камерами Москве и не за драйверские удовольствия какого-то другого свойства (хотя дизельная Q8 умеет ездить очень и очень неплохо). А за то, что, когда я собирался выходить из машины, Audi каждый раз женским голосом напоминала мне: «Ваш мобильный телефон все еще находится в машине». «Спасибо, дорогая», – отвечал я, открывал крышку подлокотника и забирал свой айфон из ниши для беспроводной зарядки. Мобильное зарядное устройство с зачатками искусственного интеллекта за 8,2 млн руб. – это чересчур.
Если же отставить брюзжание, то дизельная Q8 – моя новая фаворитка во всем семействе Audi. До этого любимицей была Q7. Но ее сестра, Q8, получилась еще и красоткой. Нет, и Q7 вовсе не дурнушка, но Q8 определенно интереснее. Да и внутренний мир, то бишь интерьер, у Q8 современнее. Нынешнее поколение Audi Q7 выпускается с 2015 г., т. е. разрабатывалось еще в начале десятилетия. Интерьерщикам Audi пришлось «по старинке» взгромоздить мультимедийный дисплей над торпедо, где он выглядит чужеродно. Но технологии развиваются, и интерьер выпускаемой с 2018 г. Audi Q8 (кокпит срисован с флагманского седана А8) не в пример гармоничнее.
У Q8 в топовой комплектации сразу три дисплея. Два центральных: верхний, диагональю 10,1 дюйма, служит экраном навигации и центром информационно-развлекательной системы; нижний, диагональю 8,6 дюйма, отвечает за климат, комфорт и является полем для ввода текста. Причем иконки на центральных дисплеях реагируют не только на прикосновение, но и на нажатие, т. е. зимой, садясь в салон, можно включить подогрев сидений, не снимая перчаток.
При заказе навигационной системы MMI Navigation plus покупатель получает третий дисплей – Audi virtual cockpit, полностью цифровую панель приборов с экраном 12,3 дюйма. Красиво. Вот только навигация Audi не умеет считывать российские дорожные знаки ограничения скорости. Казалось бы, не беда – все равно удобнее пользоваться «Яндекс.Навигатором». Однако мультимедийная система дизельной Q8 регулярно глючила: один день она спокойно подключала мой айфон, в другой выдавала сообщение «контент подключенного устройства не поддерживается». И так через день. На бензиновой версии Q8 таких проблем не было.
В России Audi предлагает свой топовый кроссовер только с двумя вариантами двигателей: трехлитровым бензиновым мощностью 340 л. с. и трехлитровым дизельным мощностью 249 л. с. Сначала я взял на тест бензиновую. И понял, что мне нечего добавить к тому хорошему и плохому, что уже написали про этот кроссовер коллеги. У донорской Audi Q7 классное шасси, а Q8 рулится еще лучше, потому что она шире, короче и ниже родственной модели (4990 мм в длину, 2000 мм в ширину и 1710 мм в высоту).
Но удовольствие от активного вождения можно получить только за рулем дизельной Q8. Потому что управление скоростью в бензиновой Q8 настроено, мягко говоря, странно. Ради экономии топлива и, соответственно, меньшего выброса СО2 при равномерном движении восьмиступенчатый автомат превентивно переключается на повышенную передачу. При нажатии на задемпфированную педаль газа коробка задумывается, потом переключается вниз и только потом начинается ускорение: на весь процесс уходят доли секунды, а кажется, что вечность. И переключение настроек движения в режимы S и Dynamic не помогает полностью исправить ситуацию: езда становилась веселей, но меня все равно не покидало ощущение, что кроссовер не едет на свои 340 сил.
Оказалось, что особой экономии топлива ухищрения с повышением передач не приносят: по окончании теста (430 км пробега по пустынным посленовогодним дорогам Москвы и области) бортовой компьютер бензиновой Q8 показал мне расход 16,2 л / 100 км при средней скорости 29 км/ч. (333-сильная Q7 в ноябре 2015 г. расходовала у меня в Москве 14,7 л бензина / 100 км при средней скорости 34 км/ч.) Экономичность дизельного двигателя ожидаемо оказалась лучше: 11,2 л / 100 км за 400 км пробега при средней скорости 28 км/ч.
И никаких нареканий на управление тягой за рулем 249-сильной Audi Q8 45 TDI! По данным производителя, бензиновая версия Q8 ощутимо резвее дизельной: 340-сильная машина разгоняется до 100 км/ч за 5,9 с, 249-сильная – за 7,0 с. Но субъективно – ровно наоборот. А удовольствие от вождения – это именно что ощущения, а не паспортные данные.
К тому же тестовая дизельная Q8 оказалась дешевле бензиновой Q8: 8,2 млн руб. против 8,5 млн руб. в практически идентичных комплектациях. Плюс налоговая выгода: покупателю 340-сильной машины 2019 года выпуска в Москве придется заплатить 51 000 руб. налога за полный год владения, а покупателю 249-сильной – только 18 675 руб.
То, что дизельные машины премиум-сегмента в России стали дешевле бензиновых сопоставимой мощности, хотя традиционно было наоборот, – следствие того, что в Западной Европе дизелю объявлена война. Европейские политики, уверовавшие, что дизель – одна из главных причин загрязнения планеты, решили выжить немецкое изобретение со своих дорог. Растущие налоги и неуверенность европейских потребителей в том, что в будущем они смогут без ограничений эксплуатировать дизельные машины, заставляют покупателей в Западной Европе отворачиваться от некогда любимых версий автомобилей. По данным JATO Dynamics, доля в продажах дизельных машин, например, в сегменте компактных SUV в Западной Европе всего за четыре года (с 2015 по 2018 г.) упала с 73 до 44%. В премиум-сегменте падение тоже впечатляющее: доля в продажах дизельных полноразмерных седанов с 2015 по 2018 г. снизилась с 83 до 68%, полноразмерных кроссоверов – с 87 до 70%. Производители вынуждены снижать цены на ставшие в одночасье непопулярными дизели и отправлять их на заграничные рынки, куда война еще не дошла. И похоже, наши состоятельные соотечественники прочувствовали момент: по данным «Автостата», в 2009 г. в премиум-сегменте соотношение продаж бензиновые/дизельные автомобили составляло 76,3/23,7%, в 2015 г. – 66/34%, а в 2019 г. – уже 59,8/40,2%.
Audi за 2019 г. продала в России 2777 кроссоверов Q8. Компания не раскрывает баланс продаж между дизельной и бензиновой версиями, но мне кажется, что перевес должен быть у Audi Q8 45 TDI – даже несмотря на то, что ее продажи начались только в марте прошлого года.
Тестовая Audi Q8 45 TDI была укомплектована колесными дисками диаметром 22 дюйма (на выбор доступны также диски диаметром 20 и 21 дюйм). Очевидно, что на дисках меньшего диаметра плавность хода автомобиля выше, но у Q8 настолько классное шасси, что даже низкопрофильная резина не способна сделать езду на нем дискомфортной: серьезных претензий к кроссоверу по плавности хода не возникло ни у меня, ни у моих домашних.
Никаких преимуществ от установленных на Q8 адаптивных стеклоочистителей со встроенными форсунками омывателя и обогревом я не увидел: зимой лед на них образуется точно так же, как и на обычных, более того, мне показалось, что на высокой скорости они очищают лобовое стекло хуже, чем щетки с классическими форсунками.
А вот безрамочные двери этим странным московским январем проблем не доставили: хотя температура колебалась около нуля и на кузове машины регулярно образовывалась наледь, стекла не примерзали и двери всегда открывались и закрывались без проблем. И каждый раз, выходя из Audi Q8, я говорил ей: «Спасибо, дорогая».