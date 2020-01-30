Audi Q8: спасибо, дорогая

То, что дизельные машины премиум-сегмента в России стали дешевле бензиновых сопоставимой мощности, хотя традиционно было наоборот, – следствие того, что в Западной Европе дизелю объявлена война. Европейские политики, уверовавшие, что дизель – одна из главных причин загрязнения планеты, решили выжить немецкое изобретение со своих дорог. Растущие налоги и неуверенность европейских потребителей в том, что в будущем они смогут без ограничений эксплуатировать дизельные машины, заставляют покупателей в Западной Европе отворачиваться от некогда любимых версий автомобилей. По данным JATO Dynamics, доля в продажах дизельных машин, например, в сегменте компактных SUV в Западной Европе всего за четыре года (с 2015 по 2018 г.) упала с 73 до 44%. В премиум-сегменте падение тоже впечатляющее: доля в продажах дизельных полноразмерных седанов с 2015 по 2018 г. снизилась с 83 до 68%, полноразмерных кроссоверов – с 87 до 70%. Производители вынуждены снижать цены на ставшие в одночасье непопулярными дизели и отправлять их на заграничные рынки, куда война еще не дошла. И похоже, наши состоятельные соотечественники прочувствовали момент: по данным «Автостата», в 2009 г. в премиум-сегменте соотношение продаж бензиновые/дизельные автомобили составляло 76,3/23,7%, в 2015 г. – 66/34%, а в 2019 г. – уже 59,8/40,2%.