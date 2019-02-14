Audi Q8: Гетерозис жанров

Audi Q8 оказалась в крайних точках двух классов – кроссоверов и купе, поэтому логично было тестировать в крайней западной точке Европы – Кабо де Рока

Свидание с «совершенно новой», как ее назвали организаторы, моделью Audi – купе-кроссовером Q8 – было назначено в Португалии. Понятно почему: в Москве и ее окрестностях в начале февраля всегда пробковатая промозглая грязная зима, облекающая... нет, скорее обрекающая всякую сущность на унылое, серое прозябание. Какая разница, что за цвета создатели выбрали своей дебютантке? В Москве непросто отличить грязевое покрытие на оранжевой основе от грязевого покрытия на лазурной основе. Да и весело ли наблюдать окрестности из окна, залитого защитным слоем дорожной жижи? В светлое время суток, если таковое вдруг наступит, передвижение по переполненным московским улицам или подмосковным шоссе нельзя назвать ездой – и уж тем более непросто понять, что за ходовые качества у Q8, да и у любой другой машины. Поэтому-то российские номера и замелькали на португальских дорогах, вызывая удивление местных жителей.

Это вступление, к сожалению, необходимо, и вовсе не для того, чтобы лишний раз пнуть московские власти за невнимание к экологии. Просто часть впечатлений от португальского свидания продиктована Португалией, а не Q8.

Счастье человечества

Бразильский богач и масон Антониу Аугусту Карвалью Монтейру, приумноживший отцовское состояние за счет монополии на поставку в Португалию бразильского кофе, решил потратить деньги на счастье человечества, на универсальное решение всех людских проблем. Поэтому в Синтре, летней резиденции португальских королей, на пустом каменистом склоне горы миллионер Монтейру устроил большое поместье (кинта де Регалейра) с густым масонским контекстом: несколько изящных эклектических зданий и чудесный сад, куда были свезены растения со всего света. Эту гору жители Синтры считали образом Голгофы и даже разметили склон на остановки на Крестном пути, будто это иерусалимская виа Долороза.

Рая у миллионера Монтейру, ясное дело, не вышло, а после его смерти наследники обнаружили вместо состояния долги – увлечение философией человеческого счастья дорого обошлось! Да и масонство как таковое сдулось – зато Синтра обогатилась достопримечательностью мирового значения (ЮНЕСКО признала, китайцы ездят!).

Разработчики Audi Q8 вряд ли масоны, но точно думали о счастье автомобилизированного человечества, то есть об универсальности своего творения. Что же такое универсальность с точки зрения автомобилестроения? Соединение разных классов в один. Полного счастья, как и у бразильского богача, не вышло, но разорением дело точно не кончится.

Модная форма По всей видимости, первым купе-кроссовером следует считать BMW X6 – модель, появившуюся в 2008 г., в будущее которой автомобильные эксперты не слишком верили. И напрасно: машина не просто набрала значительную популярность и продается в количестве свыше 40 000 шт. в год, но и породила подражателей. Одним из них стоит, наверное, считать младшую модель BMW – X4, но, видимо, поводом для гордости баварцев стал купе-кроссовер Mercedes Benz GLE, напоминающий силуэтом X6 и вышедший в свет в 2015 г., и следом, менее чем через год, – младшая модель GLC Coupe.

Вскоре после X6 на рынке появилась идеологически иная версия купе-кроссовера – Range Rover Evoque, эта модель тоже немедленно стала хитом продаж. С тех пор о купе-кроссоверах заявляли многие автомобильные марки: Mazda, Seat и ее родственница Skoda, китайские производители Dongfeng и Geely, родственная последней Volvo и др. А в марте состоится премьера купе-кроссовера на базе Porsche Cayenne.

Собственно говоря, сам по себе жанр купе-кроссовера уже синтетический, даже парадоксальный: очевидно же, что классическое купе служит совершенно иным целям, нежели кроссовер. Купе назначено исполнять роль скорее парадную: в нем всего с избытком – и мощности, и пространства, и разного элегантного рукоделия. Кроссовер же – синоним утилитарности, недаром так велика его популярность: он и повыше, и повместительней, чем тривиальный седан, но столь же экономичный и аскетический. В селекции соединение двух далеких чистых линий, двух неродственных пород называется гетерозисом и часто используется, так как дает отменный результат.

Крайний случай

Надо сказать, что все-таки совершенно новой Q8 назвать можно только из маркетинговых соображений: платформа позаимствована у Q7, двигатель – у А7 (такой же и у А8, и у А6), с обеими моделями есть унификация и во множестве других деталей. Но, конечно, подобного соединения качеств у Audi еще не было. До сих пор в крайних точках двух классов – кроссоверов и купе – как раз и находились вышеупомянутые доноры (или родители, если продолжать аналогию с селекцией) Q8. Теперь крайняя точка у них общая. Такая вот получилась у Audi «старшеклассница».

Так что и логично было тестировать Q8 в крайней западной точке Европы – Кабо де Рока. С одной стороны, неподалеку от этого мыса работают мишленовский ресторан и пафосная гостиница, где некогда останавливался третий президент России Дмитрий Медведев, – и нужно купе, чтоб мягко подъехать и вылезти такими нарядными. С другой – до красивейших видов на океан, открывающихся с плоских верхушек суровых скал, можно добраться только по ухабистой грунтовой дороге – и нужен большой клиренс, чтобы преодолеть стертые гребни скалистой породы. (Там, надо заметить, возникла небольшая заминка: передняя камера искажала размеры тех самых гребней, и, чтобы понять, проходит ли машина, пришлось вылезти из-за руля.)

Тому и другому назначению Q8 соответствовала в полной мере: никак не терялась, а даже и выделялась на стоянке у ресторана и почти без скрипа вывезла жадных до банальных фотографий испытателей к полуразрушенной фортеции над обрывом.

Конечно, придется признать, что во внутреннем убранстве Q8 купе взяло безоговорочный верх над кроссовером – и есть уверенность, что на покатушки по непролазной российской действительности владельцы купе-кроссовера вряд ли решатся. Так что, наверное, внедорожные свойства машины тоже несколько декоративные – но не в техническом смысле, а в функциональном. В самом деле, как в эту обстановку высококачественной кожи, матовых и зеркальных поверхностей лезть в грязных сапожищах!

Прямо и наверх

Помимо декоративных и внедорожных качеств у универсальной машины должны быть еще минимум два – скоростные и маневренные.

К сожалению, Португалия не предоставила тест-драйверам возможности опробовать ходовые возможности Q8 в полной мере. Один из испытателей (правда, на свой страх и риск) разогнал машину до 220 км/ч и установил, что и на такой скорости она по-прежнему четко и цепко держит дорогу, в том числе в длинных поворотах.

К приемистости и прочим скоростным характеристикам Q8 действительно претензий предъявить не получается, а вот маневренность в резких перестроениях на высокой скорости вызывает небольшие вопросы. Кажутся чуть избыточными крены и недостаточно четким поведение руля – словно он ленится и нужно дозаставить его выполнить надоевшую работу.

Но на небольшой скорости, на узких горных дорожках, где четкость руля особенно важна, лени не чувствуется. Вообще, надо сделать комплимент этой длинной, тяжелой и высокой машине – на серпантинах управлять ею не то что не сложно, а даже и приятно, так она послушна, так хорошо тормозит и стремительно разгоняется. Последнее позволяет на коротких прямых, с которыми так скудно на горных дорожках, обгонять надоедливых тихоходов: трактор с кузовом сена или Opel 1966 года выпуска.

Громко, но нечисто

Автоматика, которой по крышу нафарширована Q8 (к примеру, автопилот так четко держит полосу на размеченном шоссе, что можно вообще не держать руль), оставляет много времени водителю на развлечения. Нет-нет, не стоит отвлекаться от дороги, тем более что и само купе-кроссовер требует вернуть руки на руль, и тем не менее: это не работа ногой по акселератору и рукой по рычагу коробки передач.

Против обыкновения, на сей раз тестирование музыкальной системы не было проигрыванием двух произведений – рока и классики – целиком, а состояло в прослушивании набора треков, каждый из которых позволял оценить качество той или иной частотной группы. Лучше всего у аудиосистемы Bang & Olufsen получаются низкие частоты, в чем удалось убедиться на примере викинговских барабанов и каких-то басовых инструментов. Средние частоты, которые проверялись симфоническим оркестром, оказались не пустоватыми, а прямо-таки пустыми: плоский, серый звук. Наконец, высокие частоты были заслушаны с помощью оперных голосов, чистого итальянского бельканто – и удручили резкостью и скрипящими призвуками.

Тест-драйв организован компанией Audi