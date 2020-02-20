Peugeot 2008: Электрический львенок

В сравнении с первым поколением новый кроссовер стал на 6 мм ниже (высота с учетом рейлингов на крыше теперь 1550 мм), но на 30 мм шире (1770 мм), на 140 мм длиннее (4300 мм), колесная база вытянулась на 67 мм (2605 мм). Соответственно, увеличился и вес: в среднем новая бензиновая или дизельная машина на 150 кг тяжелее первого поколения. Но внешне новый кроссовер не выглядит крупнее, пока не увидишь его рядом с предшественником. Пропорции у 2008-й удачные – с какой стороны ни глянь, она красива и гармонична. Спереди она немного похожа на новый хетчбэк 208, сзади – на старший кроссовер 3008 (который его длиннее всего на 150 мм). В фарах у новой 2008-й традиционные для марки тройные «когти льва», в бампере – светящиеся клыки, много хромированных деталей. Наверное, с непривычки да ночью можно и испугаться. Но так ли зол львенок на ходу, как внешне?