Онлайн-сервис Carl начал продажи автомобилей через интернет

До сих пор продажи автомобилей через интернет в России практически не велись. Дилеры позволяли в онлайн-режиме только внести предоплату и забронировать автомобиль. Комиссии за эквайринг при онлайн-платежах, как правило, составляют 3–4% от суммы транзакции. При цене машины от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей получается накладно. По словам источника, близкого к одному из организаторов проекта по дистанционной продаже авто, Carl договорился об эквайринге с платежным сервисом CloudPayments, комиссия которого составляет около 1%. Договоренности с Carl есть, подтвердил представитель CloudPayments, комментировать условия сотрудничества он не стал.