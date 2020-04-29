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Онлайн-сервис Carl начал продажи автомобилей через интернет

Привычки покупать их дистанционно в России пока нет
Валерий Кодачигов
Eric Mclean / Unsplash

Автомобильный маркетплейс Carl запустил сервис по продаже машин онлайн, сообщил представитель компании. На сайте можно заказать автомобиль на тест-драйв, оформить документы для покупки, произвести полную оплату машины или внести предоплату, перечисляет он. По его словам, Carl уже подключил к платформе 29 дилерских центров: Mercedes-Benz, Land Rover, Jaguar, Lexus, Volkswagen, Peugeot, Nissan, Citroen, Subaru, Tesla и др.

До сих пор продажи автомобилей через интернет в России практически не велись. Дилеры позволяли в онлайн-режиме только внести предоплату и забронировать автомобиль. Комиссии за эквайринг при онлайн-платежах, как правило, составляют 3–4% от суммы транзакции. При цене машины от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей получается накладно. По словам источника, близкого к одному из организаторов проекта по дистанционной продаже авто, Carl договорился об эквайринге с платежным сервисом CloudPayments, комиссия которого составляет около 1%. Договоренности с Carl есть, подтвердил представитель CloudPayments, комментировать условия сотрудничества он не стал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных