Онлайн-сервис Carl начал продажи автомобилей через интернет

Онлайн-сервис Carl начал продажи автомобилей через интернетПривычки покупать их дистанционно в России пока нет
Автомобильный маркетплейс Carl запустил сервис по продаже машин онлайн, сообщил представитель компании. На сайте можно заказать автомобиль на тест-драйв, оформить документы для покупки, произвести полную оплату машины или внести предоплату, перечисляет он. По его словам, Carl уже подключил к платформе 29 дилерских центров: Mercedes-Benz, Land Rover, Jaguar, Lexus, Volkswagen, Peugeot, Nissan, Citroen, Subaru, Tesla и др.
До сих пор продажи автомобилей через интернет в России практически не велись. Дилеры позволяли в онлайн-режиме только внести предоплату и забронировать автомобиль. Комиссии за эквайринг при онлайн-платежах, как правило, составляют 3–4% от суммы транзакции. При цене машины от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей получается накладно. По словам источника, близкого к одному из организаторов проекта по дистанционной продаже авто, Carl договорился об эквайринге с платежным сервисом CloudPayments, комиссия которого составляет около 1%. Договоренности с Carl есть, подтвердил представитель CloudPayments, комментировать условия сотрудничества он не стал.