Проекту первого российского серийного электромобиля отказано в бюджетном кредите

Zetta хотела начать серийное производство в начале 2020 г., потом из-за пандемии перенесла планы на конец года. «В этом году мы однозначно не успеем начать производство. Планы по запуску сохраняются, но переносятся», – говорит Щуровский. ФРП создан Минпромторгом для поддержки промышленных инвестиционных проектов, в первую очередь в обрабатывающих производствах, и выдает за счет бюджетных средств сверхльготные займы на конкретные проекты. Zetta, например, хотела получить деньги под 1% годовых на пять лет.