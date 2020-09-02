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Проекту первого российского серийного электромобиля отказано в бюджетном кредите

Компания Zetta из-за отсутствия средств вынуждена перенести старт производства
Анастасия Львова
В разработку моделей, выпуск опытных образцов и создание производственной площадки уже было вложено 570 млн руб. /Zetta

Запуск серийного производства российского электромобиля City Modul 1 компании Zetta отложен на период после 2020 г. из-за того, что компания не получила заем в 99,9 млн руб. от Фонда развития промышленности (ФРП), рассказал «Ведомостям» федеральный чиновник. В займе отказал экспертный совет фонда. Это подтвердили гендиректор Zetta Денис Щуровский и представитель фонда.

Zetta хотела начать серийное производство в начале 2020 г., потом из-за пандемии перенесла планы на конец года. «В этом году мы однозначно не успеем начать производство. Планы по запуску сохраняются, но переносятся», – говорит Щуровский. ФРП создан Минпромторгом для поддержки промышленных инвестиционных проектов, в первую очередь в обрабатывающих производствах, и выдает за счет бюджетных средств сверхльготные займы на конкретные проекты. Zetta, например, хотела получить деньги под 1% годовых на пять лет. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных