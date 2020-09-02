Проекту первого российского серийного электромобиля отказано в бюджетном кредите

Проекту первого российского серийного электромобиля отказано в бюджетном кредитеКомпания Zetta из-за отсутствия средств вынуждена перенести старт производства
Запуск серийного производства российского электромобиля City Modul 1 компании Zetta отложен на период после 2020 г. из-за того, что компания не получила заем в 99,9 млн руб. от Фонда развития промышленности (ФРП), рассказал «Ведомостям» федеральный чиновник. В займе отказал экспертный совет фонда. Это подтвердили гендиректор Zetta Денис Щуровский и представитель фонда.
Zetta хотела начать серийное производство в начале 2020 г., потом из-за пандемии перенесла планы на конец года. «В этом году мы однозначно не успеем начать производство. Планы по запуску сохраняются, но переносятся», – говорит Щуровский. ФРП создан Минпромторгом для поддержки промышленных инвестиционных проектов, в первую очередь в обрабатывающих производствах, и выдает за счет бюджетных средств сверхльготные займы на конкретные проекты. Zetta, например, хотела получить деньги под 1% годовых на пять лет.