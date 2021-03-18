Минпромторг предложил новую программу перевода автомобилей на газ

Минпромторг предложил новую программу перевода автомобилей на газВладельцев избавят от необходимости сертифицировать такие автомобили
Подготовленный Минпромторгом проект постановления правительства, призванный стимулировать перевод автомобилей в России на газ, опубликован на сайте regulation.gov.ru для общественного обсуждения. «Проект направлен на формирование библиотеки типовых (серийных) решений по переоборудованию на газ в отношении серийно выпускаемых моделей транспортных средств российского производства», – говорится в пояснительной записке к проекту.
Министерство будет собирать решения по переоборудованию автомобилей на сжиженный нефтяной газ (СНГ, смесь пропана и бутана) и компримированный природный газ (КПГ, метан) – наиболее популярные виды газомоторного топлива.
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