Минпромторг предложил новую программу перевода автомобилей на газ

Подготовленный Минпромторгом проект постановления правительства, призванный стимулировать перевод автомобилей в России на газ, опубликован на сайте regulation.gov.ru для общественного обсуждения. «Проект направлен на формирование библиотеки типовых (серийных) решений по переоборудованию на газ в отношении серийно выпускаемых моделей транспортных средств российского производства», – говорится в пояснительной записке к проекту.