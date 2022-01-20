Продажи легковых машин с пробегом в 2021 году выросли почти на 25%

За 2021 г. россияне купили 6,06 млн подержанных легковых автомобилей, следует из аналитики «Автостат инфо» (собирается на основе данных о регистрациях транспортных средств). Это почти на 25%, или на 1,21 млн шт., больше, чем было продано в 2020 г. Из общего объема продаж машин с пробегом на иномарки пришлось 4,31 млн единиц (+27% к уровню 2020 г.), оставшиеся 1,74 млн – российские автомобили (+19%).