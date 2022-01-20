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Продажи легковых машин с пробегом в 2021 году выросли почти на 25%

Ажиотажный спрос поднял цены вторичного рынка в 1,5 раза
Денис Ильюшенков
Наибольшее количество сделок по перепродаже легковых автомобилей было совершено в Москве и Московской области / Андрей Гордеев / Ведомости

За 2021 г. россияне купили 6,06 млн подержанных легковых автомобилей, следует из аналитики «Автостат инфо» (собирается на основе данных о регистрациях транспортных средств). Это почти на 25%, или на 1,21 млн шт., больше, чем было продано в 2020 г. Из общего объема продаж машин с пробегом на иномарки пришлось 4,31 млн единиц (+27% к уровню 2020 г.), оставшиеся 1,74 млн – российские автомобили (+19%).

Более четверти этого сегмента рынка занимает Lada. Всего за 2021 г. было продано 1,51 млн автомобилей этой марки – на 19% больше, чем годом ранее. На втором месте Toyota с результатом 561 134 машины. Перепродажи автомобилей этой марки показали самую большую динамику роста среди лидеров рынка – 84% к 2020 г. На третьем месте Kia с результатом 350 191 автомобиль (+20%). Далее следуют Nissan (306 923 машины, +36%) и Hyundai (302 014 шт., +20%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных