Продажи легковых машин с пробегом в 2021 году выросли почти на 25%Ажиотажный спрос поднял цены вторичного рынка в 1,5 раза
За 2021 г. россияне купили 6,06 млн подержанных легковых автомобилей, следует из аналитики «Автостат инфо» (собирается на основе данных о регистрациях транспортных средств). Это почти на 25%, или на 1,21 млн шт., больше, чем было продано в 2020 г. Из общего объема продаж машин с пробегом на иномарки пришлось 4,31 млн единиц (+27% к уровню 2020 г.), оставшиеся 1,74 млн – российские автомобили (+19%).
Более четверти этого сегмента рынка занимает Lada. Всего за 2021 г. было продано 1,51 млн автомобилей этой марки – на 19% больше, чем годом ранее. На втором месте Toyota с результатом 561 134 машины. Перепродажи автомобилей этой марки показали самую большую динамику роста среди лидеров рынка – 84% к 2020 г. На третьем месте Kia с результатом 350 191 автомобиль (+20%). Далее следуют Nissan (306 923 машины, +36%) и Hyundai (302 014 шт., +20%).