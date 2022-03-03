Минпромторг хочет поднять планку налога на роскошь до 10 млн рублей

Минпромторг хочет поднять планку налога на роскошь до 10 млн рублейИз-за резкого удорожания в перечень роскошных попало много машин масс-сегмента
Минпромторг разработал поправки в Налоговый кодекс, предполагающие повышение минимального порога стоимости легкового автомобиля, на который распространяется так называемый «налог на роскошь», с 3 млн до 10 млн руб., сообщил журналистам представитель ведомства. Проект соответствующих изменений будет в ближайшее время внесен в правительство, добавил он. Изменения будут распространяться на автомобили, приобретенные с 1 января 2022 г.
По словам источника «Ведомостей» в Минпромторге, поправки уже согласованы в правительстве и на днях будут внесены в Госдуму.
Налог на роскошь представляет из себя коэффициент, на который умножается сумма обычного транспортного налога, уплачиваемого ежегодно автовладельцами. Согласно правилам, установленным в 2014 г., роскошным считается автомобиль стоимостью от 3 млн руб. В случае, если машина стоит до 5 млн руб., повышающий коэффициент составляет 1,5. Автомобиль стоимостью 5–10 млн руб. и возрастом до пяти лет облагается двойным налогом, ценой 10–15 млн и возрастом 10-20 лет – тройным.
Обсуждать повышение планки налога на роскошь Минпромторг и Минфин начали еще в конце прошлого года, писали «РИА Новости». Список роскошных авто Минпромторг традиционно публикует в марте. Из года в год из-за роста цен на машины в него попадало все больше массовых моделей машин – сначала в самых богатых, а затем уже и в более простых комплектациях.
По данным аналитического агентства «Автостат», средневзвешенная (с учетом занимаемой доли рынка) цена на новый легковой автомобиль в России с 2014 г. выросла в два раза – с 1 млн до 2 млн руб. Наиболее существенная часть роста пришлась на 2015 и 2021 гг. – тогда цена новой машины за год выросла на 20% и 18% соответственно.
Текущий список Минпромторга состоит из 1380 позиций – автомобилей разных моделей и комплектаций. Он разделен на три категории: машины стоимостью 3–10 млн руб. не старше пяти лет, машины стоимостью 10–15 млн руб. не старше 10 лет и машины стоимостью от 15 млн руб. не старше 20 лет. Первая из них – самая массовая, сейчас насчитывает 1035 позиций. Во второй – 200 автомобилей, в третьей – 145.
Таким образом, данный список лишится 1035 моделей и модификаций различных автомобильных марок. Например, из него исчезнут такие машины, как Ford Explorer, Jeep Wrangler, Kia Mohave, Toyota Highlander, Mazda CX-9, Nissan Murano, Skoda Kodiaq, Subaru Outback, которые никогда не считались роскошными.
Но с конца февраля, когда Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а вслед за тем начала военную спецоперацию на Донбассе и Украине, доллар и евро резко пошли вверх. На торгах на Мосбирже 2 марта они обновили исторические максимумы, достигая в моменте 110 и 122 руб. соответственно. Это уже вынудило многих автопроизводителей пересмотреть цены, а других – приостановить поставки, чтобы разобраться, по какой стоимости теперь продавать машины. Источник в одном из крупнейших автодилерских холдингов страны говорил «Ведомостям» что ожидает в ближайшее время роста цен на автомобили не менее, чем на 20%.