Минпромторг хочет поднять планку налога на роскошь до 10 млн рублей

Но с конца февраля, когда Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а вслед за тем начала военную спецоперацию на Донбассе и Украине, доллар и евро резко пошли вверх. На торгах на Мосбирже 2 марта они обновили исторические максимумы, достигая в моменте 110 и 122 руб. соответственно. Это уже вынудило многих автопроизводителей пересмотреть цены, а других – приостановить поставки, чтобы разобраться, по какой стоимости теперь продавать машины. Источник в одном из крупнейших автодилерских холдингов страны говорил «Ведомостям» что ожидает в ближайшее время роста цен на автомобили не менее, чем на 20%.