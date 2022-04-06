Продажи новых легковых машин и LCV в марте сократились на 63%Среди 45 марок, представленных в отчетности АЕБ, только три показали в марте положительную динамику
Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в марте упали на 63%, или 93 547 машин, по сравнению с мартом 2021 г., следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Всего было продано 55 129 автомобилей. За I квартал продажи снизились на 28% до 277 332 машин, говорится в отчете ассоциации.
Хуже, чем в минувшем марте, продажи были только в апреле 2020 г., когда по всей стране был объявлен режим нерабочего времени из–за распространения коронавируса и автосалоны были закрыты. Тогда рынок рухнул на 72% до 38 922 автомобилей.
Среди 45 марок, представленных в отчетности АЕБ, только три показали в марте положительную динамику, и то по причине очень низкой базы марта 2021 г. Это Chery Exeed (505 машин, рост 63%), Isuzu (153 штуки, рост в 5,6 раза) и Chevrolet (82 машины, рост почти в два раза).
Традиционные лидеры рынка растеряли более 60% продаж. «АвтоВАЗ» продал 12 289 авто (–64%), Kia – 6 336 (–68%), Hyundai – 4 909 (–68%), Renault – 4 072 (–65%), Toyota – 3 231 (–69%). Из–за просевших на 71% продаж Skoda (2 803 машины) на шестое место поднялась «Группа ГАЗ», продавшая 2 886 единиц техники (-36%). Даже китайские производители в этот раз, помимо суббренда Chery – Exeed, показали отрицательную динамику. Продажи Haval снизились на 44% до 1 573 машин, Geely – на 14% до 1 492 авто, Chery – почти в пять раз до 498 автомобилей.
Уже два месяца АЕБ не добавляет к статистическому отчету о продажах комментарий главы профильного комитета. В последний раз комментарий был опубликован в январе 2022 г., от лица теперь уже бывшего председателя комитета автопроизводителей ассоциации и главы Porsche в России Томаса Штэрцеля. В феврале его на посту главы профильного комитета АЕБ сменил управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.
В конце февраля – начале марта доступность автомобилей для потребителей резко снизилась из-за начавшейся спецоперации России на Украине и ее последствий для экономики. За месяц с момента признания ДНР и ЛНР 21 февраля легковые машины в России подорожали на 50–60%, рассказывали опрошенные «Ведомостями» автодилеры. Это вызвано тем, что хоть 83% продаваемых в стране легковушек и местной сборки, в них по–прежнему велика доля зарубежных комплектующих, которые закупаются за валюту. На девальвацию и нестабильность рубля к доллару и евро наложились логистические ограничения и приостановка локальной сборки зарубежными автоконцернами.
Апрель – май 2022 г. могут быть и похуже марта в годовом выражении, пессимистичен аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. «Складские запасы автомобилей у дилеров заканчиваются, возобновить производство заводам пока не удается. Цены остаются запредельно высокими, и по ним покупка авто не имеет смысла, только если машина не нужна с точки зрения производственной необходимости», – обрисовал он ситуацию на рынке в беседе с «Ведомостями».
Главный вопрос сейчас, по словам аналитика, удастся ли заводам возобновить сборку и как быстро они смогут это сделать. Как только это произойдет, ситуация начнет постепенно выправляться – в салонах начнут появляться автомобили, цены скорректируются до более разумных значений, считает Беспалов. При благоприятном сценарии можно рассчитывать на продажи до миллиона новых легковых автомобилей в этом году и еще около 100 000 – легких коммерческих, говорит аналитик.
В 2021 г. в России, по данным АЕБ, было продано 1,67 млн новых легковых машин и LCV.