Продажи новых легковых машин и LCV в марте сократились на 63%

В конце февраля – начале марта доступность автомобилей для потребителей резко снизилась из-за начавшейся спецоперации России на Украине и ее последствий для экономики. За месяц с момента признания ДНР и ЛНР 21 февраля легковые машины в России подорожали на 50–60%, рассказывали опрошенные «Ведомостями» автодилеры. Это вызвано тем, что хоть 83% продаваемых в стране легковушек и местной сборки, в них по–прежнему велика доля зарубежных комплектующих, которые закупаются за валюту. На девальвацию и нестабильность рубля к доллару и евро наложились логистические ограничения и приостановка локальной сборки зарубежными автоконцернами.