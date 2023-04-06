Темпы падения продаж автомобилей в марте замедлились

Темпы падения продаж автомобилей в марте замедлилисьГод назад после начала спецоперации рынок провалился особенно сильно
Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в марте 2023 г. в России снизились лишь на 11%, или на 5712 машин, по сравнению с мартом 2022 г. Всего производители и официальные импортеры продали в минувшем месяце 48 414 автомобилей. Об этом говорится в сообщении комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) от 6 апреля.
В январе-марте 2023 г. в России было продано 153 477 машин, что на 45% меньше, чем в тот же период прошлого года. И это даже меньше, чем было продано за один только март доковидного 2019 г. Тогда рынок новых легковушек и LCV составил 160 180 автомобилей.
В феврале этого года продажи снизились на 62% в годовом выражении до 41 851 автомобиля. В марте 2022 г., уже после начала СВО на Украине, рынок падал на 63% до 55 129 машин. За I квартал прошлого года рынок просел на 28% до 277 332 единиц.
В лидерах продаж в I квартале этого года – отечественная Lada, коммерческие машины «Группы ГАЗ» и китайские бренды. Продажи «АвтоВАЗа» составили 64 240 машин (+22% год к году), Chery – 18 927 (рост в 3 раза), Haval – 16 639 (рост в 2 раза), Geely – 12 673 (рост в 2,3 раза), «Группы ГАЗ» – 9553 (+2%). Следом за ними идут два суббренда Chery – Exeed и Omoda, которые продали в I квартале по 5605 машин, следует из данных АЕБ.
Суммарные продажи крупнейших китайских марок на нашем рынке – помимо вышеуказанных это еще Changan и Great Wall – в первом полугодии достигли 63 517 машин. Таким образом, они практически сравнялись с результатами «АвтоВАЗа» за сопоставимый период.
Динамика марта, отраженная АЕБ, в целом сопоставима с оценками «Автостата», который считает продажи на основе количества выданных электронных ПТС. В этой статистике, в отличие от данных АЕБ, отражаются и машины, ввезенные по параллельному импорту и физлицами неофициально. В итоге за март в России было продано 69 913 новых легковых машин (-11%), а за январь-март – 171 292 (-35%), следует из данных аналитического агентства.
На результаты I квартала в первую очередь повлияла база прошлого года, отмечает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Он напоминает, что вторая половина весны и начало лета 2022 г. были наихудшим временем для рынка. Эксперт уверен, что дальнейшего ухудшения ситуации на рынке во II квартале ждать не стоит. «АвтоВАЗ» начал постепенно выдавать объемы на Lada Granta, «Автотор» запустил производство китайских машин, постепенно раскручивает выпуск машин «Москвич» – все это позволит рынку чувствовать себя лучше, чем год назад», – уверен Бургазлиев.