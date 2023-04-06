Темпы падения продаж автомобилей в марте замедлились

В январе-марте 2023 г. в России было продано 153 477 машин, что на 45% меньше, чем в тот же период прошлого года. И это даже меньше, чем было продано за один только март доковидного 2019 г. Тогда рынок новых легковушек и LCV составил 160 180 автомобилей.