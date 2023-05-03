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Авто

Производитель комплексов ПВО получил в управление петербургский завод Toyota

На предприятии планируется наладить сборку гражданского грузовика БАЗ
Денис Ильюшенков
Александр Демьянчук / ТАСС

«Обуховский завод», входящий в оборонный концерн «Алмаз-Антей», 27 апреля стал управляющей компанией бывшего завода японской Toyota в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении концерна от 3 мая. Саму производственную площадку японского производителя недавно выкупила компания «Шушары-Авто» – «дочка» ФГУП «НАМИ». 

Управляющая компания будет заниматься всей оперативной деятельностью по управлению предприятием с целью организации производства автомобилей, уточняется в сообщении. В частности, в 2024 г. на этой площадке запланирован старт выпуска гражданского грузовика БАЗ-S36A11, разработанного «Обуховским заводом». С 2026 г. планируется запуск производства модельного ряда электромобилей E-Neva, напоминает «Алмаз-Антей». 

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Полноприводный БАЗ-S36A11 был впервые представлен 10 апреля 2023 г. Автомобиль массой почти 36 т обладает грузоподъемностью 22 т и приводится в действие дизельным двигателем ЯМЗ мощностью 422 л. с. Шасси грузовика может оснащаться бурильной, самосвальной и насосной надстройкой, а также использоваться в качестве спасательной и пожарной техники, вахтовых автобусов.

О проработке проекта по выпуску E-Neva на бывшей площадке Toyota в Санкт-Петербурге говорил 12 апреля вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он допускал, что до старта выпуска электрокара на этом заводе будут выпускать машины других брендов для раскачки производства. Источник «Ведомостей», близкий к одной из сторон проекта, оценивал его инвестиционную потребность на уровне порядка 60 млрд руб. 

Российское подразделение Toyota – компания «Тойота Мотор» – объявила о закрытии сборочной площадки в Петербурге осенью 2022 г. Компания обещала выполнить все социальные обязательства перед коллективом, сохранить послепродажное обслуживание автомобилей Toyota и Lexus и поддержку дилерской сети. Но после продажи актива возобновлять на площадке выпуск машин Toyota не планировалось.

Потери Toyota от прекращения производства в России, включая расходы на компенсации около 1900 сотрудникам при увольнении и обесценение активов, составили примерно $650 млн.

Государственное АО «Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" – одно из крупнейших предприятий ОПК, производит средства ПВО, в том числе новейшую зенитно-ракетную систему (ЗРС) большой и средней дальности С-500, и различную гражданскую продукцию. Ранее к массовому гражданскому автопрому концерн отношения практически не имел, хотя на его сайте сообщается, например, о производстве тротуароуборочных машин серии МК-1500М2.

На бывшем заводе Toyota грузовики БАЗ собирать можно, но не на конвейере – это рамная и тяжелая конструкция, говорит независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его оценке, эти транспортные средства будут выпускать в Петербурге методом крупноузловой сборки. Планы по освоению производства электромобилей E-Neva в 2026 г. он считает «вполне реалистичными». 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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