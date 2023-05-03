Производитель комплексов ПВО получил в управление петербургский завод Toyota

О проработке проекта по выпуску E-Neva на бывшей площадке Toyota в Санкт-Петербурге говорил 12 апреля вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он допускал, что до старта выпуска электрокара на этом заводе будут выпускать машины других брендов для раскачки производства. Источник «Ведомостей», близкий к одной из сторон проекта, оценивал его инвестиционную потребность на уровне порядка 60 млрд руб.