Производитель комплексов ПВО получил в управление петербургский завод Toyota

Производитель комплексов ПВО получил в управление петербургский завод ToyotaНа предприятии планируется наладить сборку гражданского грузовика БАЗ
«Обуховский завод», входящий в оборонный концерн «Алмаз-Антей», 27 апреля стал управляющей компанией бывшего завода японской Toyota в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении концерна от 3 мая. Саму производственную площадку японского производителя недавно выкупила компания «Шушары-Авто» – «дочка» ФГУП «НАМИ».
Управляющая компания будет заниматься всей оперативной деятельностью по управлению предприятием с целью организации производства автомобилей, уточняется в сообщении. В частности, в 2024 г. на этой площадке запланирован старт выпуска гражданского грузовика БАЗ-S36A11, разработанного «Обуховским заводом». С 2026 г. планируется запуск производства модельного ряда электромобилей E-Neva, напоминает «Алмаз-Антей».
Полноприводный БАЗ-S36A11 был впервые представлен 10 апреля 2023 г. Автомобиль массой почти 36 т обладает грузоподъемностью 22 т и приводится в действие дизельным двигателем ЯМЗ мощностью 422 л. с. Шасси грузовика может оснащаться бурильной, самосвальной и насосной надстройкой, а также использоваться в качестве спасательной и пожарной техники, вахтовых автобусов.
О проработке проекта по выпуску E-Neva на бывшей площадке Toyota в Санкт-Петербурге говорил 12 апреля вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он допускал, что до старта выпуска электрокара на этом заводе будут выпускать машины других брендов для раскачки производства. Источник «Ведомостей», близкий к одной из сторон проекта, оценивал его инвестиционную потребность на уровне порядка 60 млрд руб.
Российское подразделение Toyota – компания «Тойота Мотор» – объявила о закрытии сборочной площадки в Петербурге осенью 2022 г. Компания обещала выполнить все социальные обязательства перед коллективом, сохранить послепродажное обслуживание автомобилей Toyota и Lexus и поддержку дилерской сети. Но после продажи актива возобновлять на площадке выпуск машин Toyota не планировалось.
Потери Toyota от прекращения производства в России, включая расходы на компенсации около 1900 сотрудникам при увольнении и обесценение активов, составили примерно $650 млн.
Государственное АО «Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" – одно из крупнейших предприятий ОПК, производит средства ПВО, в том числе новейшую зенитно-ракетную систему (ЗРС) большой и средней дальности С-500, и различную гражданскую продукцию. Ранее к массовому гражданскому автопрому концерн отношения практически не имел, хотя на его сайте сообщается, например, о производстве тротуароуборочных машин серии МК-1500М2.
На бывшем заводе Toyota грузовики БАЗ собирать можно, но не на конвейере – это рамная и тяжелая конструкция, говорит независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его оценке, эти транспортные средства будут выпускать в Петербурге методом крупноузловой сборки. Планы по освоению производства электромобилей E-Neva в 2026 г. он считает «вполне реалистичными».