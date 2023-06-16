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Авто

В России в этом году будет куплен 1 млн новых автомобилей

Россияне также начинают активно покупать импортные машины-«трехлетки»
Денис Ильюшенков
Андрей Гордеев / Ведомости

Продажи новых автомобилей всех видов (легковых, легких коммерческих и грузовых) в России в первом полугодии 2023 г. составят порядка 500 000 единиц. Суммарные продажи за весь год составят около 1 млн машин. Об этом «Ведомостям» на ПМЭФ-2023 сказал замминистра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов. В прошлом году в стране было продано 823 000 единиц автотехники. 

За первые пять месяцев 2023 г. в России было продано 414 000 новых автомобилей против 390 000 машин за тот же период годом ранее. Такую статистику на основе данных о регистрациях транспортных средств (ТС) замминистра приводил на профильной сессии форума 16 июня. «Несмотря на то что в январе - феврале и частично в марте прошлого года еще работали все производственные площадки, общее количество регистраций [ТС] в этом году выросло», – отметил Каримов.

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По его словам, результат мая текущего года будет не совсем показательным, но количество регистраций автомобилей за прошлый месяц выросло более чем в два раза по сравнению с маем 2022 г. – с 36 000 до 92 000 транспортных средств.  

«Мы также анализируем рынок новых автомобилей вместе с теми, которые были впервые ввезены в страну (в возрасте до трех лет). Раньше их доля была достаточно низкой и не превышала 10%, но в связи с изменившейся ситуацией она стала доходить до 30%, и это стало существенным фактором, который нельзя не учитывать. Если брать во внимание эту часть продаж, то рынок восстановился еще больше: с января по май было зарегистрировано 588 000 таких машин (суммарно новых и ввезенных "трехлеток". – "Ведомости") против 446 000 годом ранее. Май к маю вырос вообще в три раза – с 44 000 до 132 000 автомобилей», – рассказал Каримов. 

Если исходить из этой статистики, то уровень ежемесячных продаж автотехники уже превышает показатели, которые были до спецоперации на Украине, подчеркивает замминистра. То есть произошло замещение за счет импорта и ввоза подержанных автомобилей и покупательная способность потребителей возвращается на прежние уровни, объясняет Каримов.

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Каримов также обратил внимание на снижение доли автомобилей, производимых в России. До СВО она была на уровне 70-75%, сейчас – менее 40%. В 2025 г. эта доля должна вырасти до 60%, необходимые мощности для этого в стране есть, в общей сложности они позволяют выпускать порядка 2,7 млн автомобилей в год, оценил он. Теперь необходимо сделать так, чтобы они заработали, резюмировал замминистра. 

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1 млн новых машин – это близкая к реальности цифра, соглашается исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. По его словам, аналитическое агентство пересмотрело свой прогноз по основному сегменту рынка – легковым машинам – с 780 000 до 815 000 проданных в 2023 г. единиц техники. Для сравнения: в 2022 г. в России был продан 626 281 легковой автомобиль.

Также, по словам Удалова, существенно растут продажи коммерческой техники, а российские и китайские автоконцерны выпускают новые модели легковых машин на рынок.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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