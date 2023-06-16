В России в этом году будет куплен 1 млн новых автомобилей

«Мы также анализируем рынок новых автомобилей вместе с теми, которые были впервые ввезены в страну (в возрасте до трех лет). Раньше их доля была достаточно низкой и не превышала 10%, но в связи с изменившейся ситуацией она стала доходить до 30%, и это стало существенным фактором, который нельзя не учитывать. Если брать во внимание эту часть продаж, то рынок восстановился еще больше: с января по май было зарегистрировано 588 000 таких машин (суммарно новых и ввезенных "трехлеток". – "Ведомости") против 446 000 годом ранее. Май к маю вырос вообще в три раза – с 44 000 до 132 000 автомобилей», – рассказал Каримов.