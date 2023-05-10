Эксперты объяснили рекорд по выданным в апреле автокредитам

В апреле одобрено 77 000 автокредитов. По сравнению с мартом показатели увеличились на 14% в денежном и на 9% в количественном выражении. В марте по сравнению с февралем они тоже росли – на 21% и 14% соответственно. Также сообщается, что растет и средний размер автокредита – в апреле он составил 1,42 млн руб. Предыдущий максимум был в феврале 2022 г. – 1,4 млн руб.