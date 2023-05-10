Эксперты объяснили рекорд по выданным в апреле автокредитам

Эксперты объяснили рекорд по выданным в апреле автокредитамВлияние на рынок оказывает в том числе отложенный спрос
Объем одобренных российскими банками автокредитов физлицам в апреле составил 109,5 млрд руб. и оказался рекордным месячным показателем с начала наблюдений – с конца 2013 г. Предыдущий рекорд был поставлен во второй год пандемии коронавируса – в апреле 2021 г. было выдано 100,1 млрд руб., отмечается в данных аналитической компании Frank RG, которые приводит РБК.
В апреле одобрено 77 000 автокредитов. По сравнению с мартом показатели увеличились на 14% в денежном и на 9% в количественном выражении. В марте по сравнению с февралем они тоже росли – на 21% и 14% соответственно. Также сообщается, что растет и средний размер автокредита – в апреле он составил 1,42 млн руб. Предыдущий максимум был в феврале 2022 г. – 1,4 млн руб.
Исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов объясняет такие темпы роста выдачи автокредитов совокупностью факторов. Один из них – рост цен на автомобили. С 2020 г. на рынке сложился дефицит новых автомобилей, поэтому цены непрерывно росли, отметил он. Из-за этого вырос и размер кредита, отметил он.
Другой важный фактор – рост доли кредитов на автомобили с пробегом, сейчас она составляет до 60% от всех автокредитов. 10 лет назад количество ссуд на подержанные машины едва доходило до 10% от всех кредитов, говорит эксперт. Сейчас на них ориентируется все больше покупателей из-за нехватки новых.
Еще один фактор, по мнению Удалова, – в экономической привлекательности залогового автокредитования для банков. «За последние годы, когда быстро росла цена автомобилей, остаточная стоимость подержанных автомобилей не падала, а росла. А значит, стоимость залога для банков увеличивалась», – отмечает он.
Учитывая резко возросшую за последние два года стоимость автомобилей, позволить себе такую покупку сейчас могут немногие, считает заместитель главного редактора Autonews.ru Денис Смольянов. Это, говорит он, и привело к тому, что покупатели начинают брать кредиты.
Сначала рынок столкнулся с ковидом, потом – с вызванной им нехваткой автомобилей и дилеры начали «накручивать цены» из-за дефицита, а затем он вырос еще больше после начала спецоперации, отмечает собеседник «Ведомостей». При этом людям необходимо менять старые автомобили, что и привело к росту автокредитования, говорит он.
В России еще с 2020 г. сформировался отложенный спрос минимум на 1 млн автомобилей, рассказал «Ведомостям» вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Средний возраст автомобиля в России вырос до 14 лет, подчеркнул он. «Кроме того, люди видят, что ситуация не меняется и изменится и что ждать возвращения привычных компаний, наверное, не стоит, потому что на чем-то ездить все-таки надо», – сообщил Шапарин.
По словам эксперта, меняется и модель потребительского поведения: многие люди, для которых раньше китайский автомобиль был синонимом низкого качества, сейчас изменили свое отношение к нему. На это, в частности, влияют приход новых китайских брендов и большие вложения в рекламу, пояснил собеседник.
Один из факторов роста кредитования – все более активное завоевание российского рынка китайскими производителями, согласен эксперт «Открытие Авто» Александр Потапов. Лидерами продаж среди новых автомобилей, помимо отечественных Lada, UAZ и GAZ, в апреле стали китайские марки Сhery, Haval и Geely, отметил он. В апреле многие из китайских брендов показали кратную динамику роста на фоне низкой базы апреля 2022 г. Так, Geely нарастил продажи в 14 раз, Haval - в девять, Changan - в восемь, Chery – в семь раз, отметил эксперт.
При этом, помимо повышения доступности и расширения модельного ряда, большинство китайских автопроизводителей продолжили активное внедрение программ субсидирования ставок, позволяющих предложить покупателям привлекательные кредитные условия на покупку машин, сообщил Потапов «Ведомостям».
Ранее «Ведомости» писали, что продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в апреле выросли почти на 71% по сравнению с апрелем 2022 г. Всего было продано 54 270 машин. Такой рост был ожидаем из-за сверхнизкой базы апреля 2022 г. После начала спецоперации на Украине, скачка валютных курсов и цен на машины, массового прекращения отгрузки автомобилей зарубежными автоконцернами рынок просел на 79% в годовом выражении до 32 706 проданных автомобилей.
По мнению автоэксперта Владимира Беспалова, апрельский рост рынка вызван, по сути, математическим эффектом. Он вряд ли сохранится, хотя емкость рынка в России намного больше нынешних значений, говорил он «Ведомостям».