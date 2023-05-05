Официальные продажи автомобилей в апреле подскочили на 71% на низкой базе

Официальные продажи автомобилей в апреле подскочили на 71% на низкой базеВ дальнейшем рост постепенно будет сглаживаться
Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в апреле в России выросли почти на 71% по сравнению с апрелем прошлого года. Об этом говорится в отчете комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Всего за минувший месяц было продано 54 270 машин.
Резкий рост месячных продаж год к году был ожидаем из-за сверхнизкой базы апреля 2022 г. Прошлогодний апрель ознаменовался одним из наиболее низких показателей продаж легковых машин и LCV за историю наблюдений АЕБ. Тогда из-за начавшейся СВО, массового прекращения отгрузки автомобилей зарубежными автоконцернами, скачка валютных курсов и цен на машины рынок просел сразу на 79% в годовом выражении до 32 706 проданных автомобилей.
Лидеры рынка в апреле 2023 г. представлены отечественными и китайскими автоконцернами. Продажи «АвтоВАЗа» выросли более чем в три раза до 27 635 автомобилей. Ближайший преследователь – китайский Haval – продал лишь 7352 машины, но показал при этом девятикратный рост год к году. На третьем месте еще один автоконцерн из КНР Geely, его продажи выросли в 14 раз до 6113 штук. Замыкают пятерку лидеров отечественные ГАЗ и УАЗ, которые продали 4012 (рост в два раза) и 2357 (+45%) машин соответственно.
По итогам первых четырех месяцев 2023 г. рынок, тем не менее, продолжает снижение из-за сравнительно высокой базы первых двух месяцев 2022 г. Так, в январе – апреле этого года продажи новых легковых машин и LCV снизились на 38% до 177 034 единиц техники, следует из данных АЕБ. Пятерка лидеров продаж по маркам выглядит так же, как и в апреле.
АЕБ традиционно считает продажи на основе данных, которые ассоциации предоставляют производители и официальные импортеры автомобилей на российском рынке. Таким образом, статистика ассоциации не отображает машины, ввезенные и проданные в России по параллельному импорту, а также информацию о некоторых брендах, которые отказались ее предоставлять на ежемесячной основе (например, китайская Chery). Такие автомобили видны только в итогах регистраций транспортных средств за отчетный период.
Согласно данным по регистрациям, которые считают «Автостат» совместно с системой электронных ПТС, в минувшем месяце в России было продано 75 600 легковых машин. Это почти в три раза больше, чем в апреле 2022 г. Столь резкий прирост рынка эксперты агентства также объясняют низкой базой предыдущего периода.
44% всех проданных в прошлом месяце легковых автомобилей, или 33 200 штук, пришлось на китайские марки, подсчитал «Автостат». Отечественным брендам принадлежит 35% продаж, это 26 700 единиц техники. Суммарная доля остальных участников рынка в апреле составила 21%.
В январе – апреле 2023 г., согласно статистике о регистрациях, в России было продано 246 914 легковых автомобилей – на 15% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Автоэксперт Владимир Беспалов ожидает, что в 2023 г. рост в сегменте новых легковых машин составит примерно 27%, а в абсолютных числах продажи приблизятся к отметке 800 000 единиц. По его словам, апрельский рост рынка вызван, по сути, математическим эффектом, поскольку год назад продажи просели очень сильно. Текущая динамика на рынке вряд ли сохранится, хотя его емкость в России намного больше нынешних значений, констатирует эксперт.
«Дефицит предложения сохраняется, особенно в среднем ценовом сегменте, сохраняются и высокие цены, поэтому для многих покупка автомобиля пока не выглядит привлекательной. Выбор у потенциального покупателя по-прежнему ограничен. Все это будет сдерживать развитие рынка», – констатировал эксперт.