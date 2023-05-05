Официальные продажи автомобилей в апреле подскочили на 71% на низкой базе

Лидеры рынка в апреле 2023 г. представлены отечественными и китайскими автоконцернами. Продажи «АвтоВАЗа» выросли более чем в три раза до 27 635 автомобилей. Ближайший преследователь – китайский Haval – продал лишь 7352 машины, но показал при этом девятикратный рост год к году. На третьем месте еще один автоконцерн из КНР Geely, его продажи выросли в 14 раз до 6113 штук. Замыкают пятерку лидеров отечественные ГАЗ и УАЗ, которые продали 4012 (рост в два раза) и 2357 (+45%) машин соответственно.