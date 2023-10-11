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«Русгидро» пожаловалась на качество российских электромобилей

В основе парка каршеринга энергокомпании – электрокары Evolute
Денис Ильюшенков
Максим Стулов / Ведомости

В «Русгидро» недовольны качеством отечественных электромобилей Evolute, которые используются в принадлежащем энергокомпании сервисе каршеринга Green Crab. Об этом 10 октября на круглом столе по перспективам электротранспорта в Совете Федерации рассказал генеральный директор ЭЗС «Русгидро» Дмитрий Беляев. «Детские болезни» отечественных электрокаров приводят к тому, что 20% парка и более могут в моменте находиться в простое, отмечает он.

Эта техника находится в лизинге, платежи за нее приходится вносить и во время простоя, добавил Беляев. По словам топ-менеджера, проблемы возникают и с зарядными станциями для электрокаров. «Ведомости» направили дополнительные вопросы в «Русгидро».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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