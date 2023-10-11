«Русгидро» пожаловалась на качество российских электромобилей

«Русгидро» пожаловалась на качество российских электромобилейВ основе парка каршеринга энергокомпании – электрокары Evolute
В «Русгидро» недовольны качеством отечественных электромобилей Evolute, которые используются в принадлежащем энергокомпании сервисе каршеринга Green Crab. Об этом 10 октября на круглом столе по перспективам электротранспорта в Совете Федерации рассказал генеральный директор ЭЗС «Русгидро» Дмитрий Беляев. «Детские болезни» отечественных электрокаров приводят к тому, что 20% парка и более могут в моменте находиться в простое, отмечает он.
Эта техника находится в лизинге, платежи за нее приходится вносить и во время простоя, добавил Беляев. По словам топ-менеджера, проблемы возникают и с зарядными станциями для электрокаров. «Ведомости» направили дополнительные вопросы в «Русгидро».
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