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«АвтоВАЗ» допустил снижение выпуска автомобилей в 2025 году

Высокая ключевая ставка и ужесточение условий выдачи автокредитов давят на рынок
Денис Ильюшенков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

«АвтоВАЗ» в начале 2025 г. может скорректировать годовой производственный план, установленный сейчас на уровне 500 000 автомобилей. Об этом глава компании Максим Соколов сообщил 4 декабря на форуме ВТБ «Россия зовет». Причиной для корректировки топ-менеджер назвал сильное помесячное снижение рынка в ноябре, которое, как ожидают в компании, продолжится и в декабре.

«Сейчас ситуация динамично меняется – к сожалению, деградирует. <...> Будем внимательно, в ручном режиме, на кончиках пальцев, так сказать, смотреть за балансом спроса и предложения», – сказал Соколов (цитата по «Интерфаксу»). В ноябре продажи «АвтоВАЗа» снизились на 8% к октябрю до 39 583 машин. В то же время это почти на 10% больше, чем за тот же месяц год назад.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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