«АвтоВАЗ» допустил снижение выпуска автомобилей в 2025 году

«АвтоВАЗ» допустил снижение выпуска автомобилей в 2025 годуВысокая ключевая ставка и ужесточение условий выдачи автокредитов давят на рынок
«АвтоВАЗ» в начале 2025 г. может скорректировать годовой производственный план, установленный сейчас на уровне 500 000 автомобилей. Об этом глава компании Максим Соколов сообщил 4 декабря на форуме ВТБ «Россия зовет». Причиной для корректировки топ-менеджер назвал сильное помесячное снижение рынка в ноябре, которое, как ожидают в компании, продолжится и в декабре.
«Сейчас ситуация динамично меняется – к сожалению, деградирует. <...> Будем внимательно, в ручном режиме, на кончиках пальцев, так сказать, смотреть за балансом спроса и предложения», – сказал Соколов (цитата по «Интерфаксу»). В ноябре продажи «АвтоВАЗа» снизились на 8% к октябрю до 39 583 машин. В то же время это почти на 10% больше, чем за тот же месяц год назад.
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