«АвтоВАЗ» допустил снижение выпуска автомобилей в 2025 году

«Сейчас ситуация динамично меняется – к сожалению, деградирует. <...> Будем внимательно, в ручном режиме, на кончиках пальцев, так сказать, смотреть за балансом спроса и предложения», – сказал Соколов (цитата по «Интерфаксу»). В ноябре продажи «АвтоВАЗа» снизились на 8% к октябрю до 39 583 машин. В то же время это почти на 10% больше, чем за тот же месяц год назад.