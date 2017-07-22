Ралли «Шёлковый путь»: лучшие моменты
В классе грузовиков победила команда «Камаз-мастер»
Ралли «Шёлковый путь-2017» стартовало на Красной площади в Москве 7 июля. Первый этап гонки — 726 километров от Москвы до Чебоксар
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785 километров до финиша второго этапа в Уфе без происшествий удалось пройти не всем
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Трасса пролегала по территории трех стран: России, Казахстана и Китай. Российская часть пути закончилась на третьем этапе
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Общая дистанция ралли — 9608 км. Четвёртый этап стал самым протяжённым на маршруте
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Впервые гонка «Шёлковый путь» прошла в 2009 году. Пятый этап проходил по степям Казахстана
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В 2017 году появились сдвоенные спецучастки на трех этапах марафона. Шестой этап ралли проходил вдоль Туркестано-Сибирской магистрали
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На седьмой день гонки пилоты пересекли китайскую границу
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Восьмой этап прошел по кочковатым и жёстким дорогам спецучастка
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Пески пустыни Гоби
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Во время десятого этапа пилоты прошли близ озера Полумесяца — оазиса посреди пустыни
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Около Цзяюйгуаня неожиданно пошел дождь
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Двенадцатый этап проходил по гигантским дюнам пустыни Гоби
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Жара в 45 градусов на тринадцатом участке сменилась проливными дождями, следующий этап прошел в укороченом варианте
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«Шёлковый путь» финишировал в Сиане 22 июня. В категории грузовиков весь призовой подиум оккупировали экипажи «КАМАЗ-мастер». Лучшими в зачёте внедорожников стали Сириль Депре и Давид Кастера на автомобиле Peugeot
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