Ралли «Шёлковый путь»: лучшие моменты

Silk Way Rally

«Шёлковый путь» финишировал в Сиане 22 июня. В категории грузовиков весь призовой подиум оккупировали экипажи «КАМАЗ-мастер». Лучшими в зачёте внедорожников стали Сириль Депре и Давид Кастера на автомобиле Peugeot

14/14