Продажи «АвтоВАЗа» в марте выросли на 13%

«АвтоВАЗ» реализовал 25 110 автомобилей Lada в России в марте 2017 г., говорится в сообщении компании.

Годом ранее продажи Lada составили 22 267 машин, таким образом, рост составил 12,8%.

Как отмечает «АвтоВАЗ», по итогам I квартала текущего года было продано 61 477 пассажирских и коммерческих автомобилей, что на 8% выше показателя аналогичного периода 2016 г.

Продажи Lada Xray в марте 2017 г. составили 3020 машин (годом ранее продано 1518 машин, продажи стартовали в середине февраля 2016 г.). Продажи Lada Vesta достигли 6036 автомобилей (годом ранее – 4595 машин, +31,4%). Данные по другим моделям компания не приводит.