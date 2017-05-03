Квартальная прибыль Volkswagen выросла на 44%

В I квартале 2017 г. чистая прибыль Volkswagen после вычета налогов взлетела на 44%, она составила 3,4 млрд евро против 2,4 млрд евро годом ранее, сообщает АР. Аналитики FactSet ожидали этот показатель на уровне 3,1 млрд евро. Издержки и штрафы, которые компания понесла из-за «дизельгейта», сказались на ее благосостоянии, запас наличности автопроизводителя снизился на 3,9 млрд евро до 23,6 млрд евро. Однако финдиректор VW Франк Виттер заявил, что VW достаточно устойчив и справится с дополнительными расходами в этом году.

Рост прибыли компания связала с успешным контролем за расходами и экономией, с успешными продажами наиболее рентабельных моделей и благоприятными колебаниями курсов валют.

Операционные продажи бренда Volkswagen составили 869 млн евро за отчетный период против 73 млн евро годом ранее.

Виттер также пообещал, что компания продолжит бороться за каждого клиента.

После публикации отчета акции Volkswagen подешевели во Франкфурте на 0,3%, до 143,95 евро за штуку, сообщает Bloomberg. С начала года котировки компании выросли на 8%, сейчас ее капитализация составляет 73 млрд евро.