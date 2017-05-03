Volkswagen сообщил о переговорах с «Газпромом»

Volkswagen ведет переговоры с корпорацией ExxonMobil и «Газпромом» для совместных усилий по продвижению автомобилей на природном газе. Как передает Reuters, это австрийскому радио ORF заявил гендиректор Volkswagen Маттиас Мюллер.

Крупнейший автопроизводитель Европы для преодоления последствий «дизельгейта» пытается понизить неэкологичные выбросы своих автомобилей, для чего взял курс на электромобили и технологии по экономии топлива, отмечает Reuters. По словам Мюллера, в компании пытаются мыслить нестандартно и найти решения, которые могли бы работать хотя бы на протяжении переходного периода длиной в 10-20 лет.

Volkswagen намерен в ближайшие пять лет втрое увеличить инвестиции в разработку гибридных автомобилей и автомобилей с электрическим приводом до 9 млрд евро, писала в конце апреля Financial Times. До того представители VW объявляли о планах представить четыре демократичных модели электромобилей в 2019 г.