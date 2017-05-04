Nokian Tyres ожидает роста российского рынка в 2017 году

Шинный концерн Nokian Tyres увеличил продажи в I квартале 2017 г. на 18,2%, до 325,9 млн евро, сообщила компания. На показателе чистых продаж позитивно сказались изменения валютных курсов, говорится в сообщении. Чистая прибыль выросла на 13,6%, до 45,3 млн евро, операционная прибыль - на 16,6%, до 58,9 млн евро. Компания ожидает, что в 2017 г. при текущих валютных курсах чистые продажи вырастут не менее чем на 10%, а операционная прибыль, увеличится более чем на 5% по сравнению с 2016 г.

Продажи концерна в России и странах СНГ в январе-марте 2017 г. увеличились на 56,1%. Доля продаж в России и СНГ в общих продажах концерна в I квартале составила 25,7% (против 19,1% за аналогичный период прошлого года). Компания прогнозирует рост ВВП в 2017 г. России на 1-2%. «Однако частное потребление остается довольно слабым после того, как оно снизилось на 10% в 2015 г. и еще на 4,5% в 2016 г., - говорится в сообщении компании. - Ожидается, что незначительно сократившись в I квартале 2017 г., оно будет оставаться в стагнации на оставшуюся часть года. Такое развитие событий отражается в розничном обороте в России, который продолжает снижаться. Ожидается, что продажи новых автомобилей в России будут незначительно расти - в диапазоне 5-10% по сравнению с 2016 г.»

Инвестиции концерна Nokian Tyres за январь-март 2017 г. составили 17,3 млн евро. Они включали вложения в производство на российском и финском заводах концерна, и расширение дистрибьюторской сети Vianor.

Также компания объявила о строительстве третьего завода - в США (Дейтон, штат Теннесси). Инвестиции составят $360 млн, производственная мощность - 4 млн шин в год. Строительство планируется начать в 2018 г., запуск производства намечен на 2020 г. Доля продаж концерна в Северной Америке в I квартале составила 12,6%, продажи выросли на 9,4%.